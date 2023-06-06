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Sinop'ta köylere helikopterle jeneratör ulaştırıldı

Sinop'ta köylere helikopterle jeneratör ulaştırıldı

Yaşam Haberleri

Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanak sonrası elektrik kesintisi yaşanan köylere helikopterle jeneratör ulaştırıldı. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım (YEDAŞ) ekipleri, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterle ilçeye bağlı Çaybaşı köyünün Kepez ve Akkaya mahallelerine 7 adet jeneratör ulaştırdı.

SİNOP'un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanak sonrası elektrik kesintisi yaşanan köylere helikopterle jeneratör ulaştırıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağış sonrası elektrik kesintileri yaşandı. Bunun üzerine Yeşilırmak Elektrik Dağıtım (YEDAŞ) ekipleri, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterle ilçeye bağlı Çaybaşı köyünün Kepez ve Akkaya mahallelerine 7 adet jeneratör ulaştırdı. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ile YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi de çalışmaları takip etti.


Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Esra Aksu - Yaşam

Ayancık Yedaş Sinop Yaşam Haberler

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