Sinop'ta Kaybolan Genç İçin Acı Haber

SİNOP'ta geçen perşembe günü serinlemek için girdiği denizde kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Mar'ın cansız bedenine bugün ulaşıldı.

İstanbul'dan Sinop'a tatile gelen Bekir Mar (50) ile oğlu Ahmet Yusuf Mar, 7 Eylül perşembe günü Akliman Sahili'nde çadır kurup piknik yaptı. Aynı gün saat 13.00 sıralarında serinlemek için denize giren baba ile oğlu, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren babayı kurtarırken, Ahmet Yusuf Mar bulunamadı. Bekir Mar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin adından da taburcu edildi.

Ahmet Yusuf Mar'a ulaşmak için Sinop Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğü dalgıçları, Sinop Belediyesi cankurtaran ekibi ilk günden itibaren seferber oldu. Ahmet Yusuf Mar'ın, cansız bedenine bugün Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Otelinin açıklarında ulaşıldı. Gencin cenazesi sahil güvenlik botuna alınarak Akliman'da bulunan iskeleye götürüldü. Burada cenaze arabasına alınan Ahmet Yusuf Mar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesine gönderildi.