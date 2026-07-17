Silopi’de Kur’an kursu ve taziye evi için büyük dönüşüm başladı

Silopi Dicle Mahallesi’nde Selahaddin Eyyubi Kur’an Kursu ve Taziye Evi için başlatılan inşaat çalışmalarıyla mevcut alan modern bir külliyeye dönüştürülüyor. Proje, hayırseverlerin desteğiyle adım adım yükseliyor.

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Dicle Mahallesi’nde bulunan Selahaddin Eyyubi Kur’an Kursu ve Taziye Evi’nde kapsamlı bir yenileme ve genişletme çalışması başlatıldı. Yürütülen proje kapsamında mevcut bazı bölümlerin yıkılarak yerine daha modern, kullanışlı ve geniş bir kompleks inşa edilmesi hedefleniyor.

Cami İmamı Kahraman Yasugey, Şırnak Ajans’a yaptığı açıklamada, çalışmanın sadece bir tadilat değil, adeta bir külliye projesi olduğunu ifade etti. Yasugey, “Cami avlusunda daha önce bulunan kurs ve taziye alanlarını yıktık. Kız çocuklarımızın daha rahat bir ortamda eğitim görmeleri için kurs binasını baştan sona yeniliyoruz. İçerisinde mutfak olacak, tuvalet bölümleri tamamen modernize edilecek” dedi.

Devam eden çalışmalarda dikkat çeken bir detay ise cami imamı Kahraman Yasugey’in sürece bizzat katılması oldu. Yasugey’in zaman zaman iş makinesinin başına geçerek operatörlük yaptığı, çalışmalara fiilen destek verdiği görüldü.

Taziye evinin de mevcut haliyle yetersiz kaldığını belirten Yasugey, yapılacak düzenlemelerle daha geniş ve ferah bir alan oluşturulacağını söyledi. Yasugey, “Dar olan taziye evimizi büyütüyoruz. Girişini daha ferah bir noktadan açarak vatandaşlarımızın rahatça kullanabileceği bir hale getireceğiz. Taziyeler, toplumumuzun önemli bir değeri. Bu alanın daha kullanışlı olması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Projenin tamamen hayırseverlerin desteğiyle yürütüldüğünü vurgulayan Yasugey, şu çağrıda bulundu “Allah’ın izniyle gelen desteklerle çalışmalara başladık. Bundan sonraki süreçte de hayırsever iş insanlarımızın ve cemaatimizin katkıları bizim için çok kıymetli. Küçük büyük demeden destek veren ve verecek olan herkesten Allah razı olsun.”

Yapılacak çalışmaların en önemli hedefinin çocuklara daha temiz, güvenli ve konforlu bir eğitim ortamı sağlamak olduğunu belirten Yasugey, aynı zamanda taziye evinin de vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenleneceğini ifade etti.

Silopi’de başlatılan bu anlamlı proje, hem eğitim hem de sosyal dayanışma açısından mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, hayırseverlerin katkılarıyla kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.