Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an

İstanbul'da binlerce vatandaş, Galata Köprüsü'nde "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe akın etti. Toplanan binlerce vatandaş, geçtiğimiz hafta verdiğimiz 12 şehidin adını anarak "Burada" dedi. O anlar tüyleri diken diken etti.

BİNLERCE VATANDAŞ GALATA KÖPRÜSÜ'NE AKIN ETTİ

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi bir araya geldi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi önlerinde oluşturulan kortejlerden önce kendi imkanlarıyla Galata Köprüsü'ne gelen katılımcılar burada toplandı.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ DE ANILDI

Alanda toplanan kalabalık Gazze'de katliama maruz kalanlar ve şehitlerimiz için de dua etti. Yürüyüş esnasında toplanan kalabalık şehitlerimizin adının anons edildiği anda hep bir ağızda "Burada" diyerek karşılık verdi. O anlar yürüyüşü ekran başından takip edenlerin tüylerini diken diken etti.

Geçtiğimiz hafta Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın hain saldırılarında 2 günde 12 askerimiz şehit olmuştu.