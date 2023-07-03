Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Seda Gülseren Erturun Turgutlu'da Toprağa Verildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde hayatını kaybeden Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Seda Gülseren Erturun için Turgutlu'da cenaze düzenlendi. Cenazeye MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ve vatandaşlar katıldı. Erturun'un cenazesi Turgutlu Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.