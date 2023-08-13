Sarıyer Kilyos Sahili'nde Meteorfest'23 Etkinliği

Sarıyer Kilyos Sahili'nde, Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyenler, Meteorfest'23 etkinliğine katıldı. Dün sabah 09.00'da başlayan etkinlikte, temel kampçılık eğitiminden, roket fırlatma etkinliklerine kadar birçok program düzenlendi. Etkinliğe katılanlar gece ise görsel şöleni izlemek için ateş yakarak, sandalyelerinde gökyüzüne odaklandı. Kimisi elinde telefon, kimisi de teleskoplardan; halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen ve yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi şeklinde tanımlanan Perseid meteor yağmurunu izledi. Vatandaşlar aileleriyle çadır kurarak, etkinliğin tadını çıkardı.

"ETKİNLİĞİMİZE YAKLAŞIK BİN 200 KİŞİ KATILDI"

Meteorfest'23 koordinatörü Agah Altun, "Meteorfest'23 etkinliğinin diğer Perseid meteor yağmurlarından bir farkı var. Bu yıl gökyüzünde ay bulunmuyor. Geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğumuz bu gözlemlerde gökyüzünde ay vardı. ve ayın ışığından da bizim yapmış olduğumuz bu gök taşı yağmuru seyri birazcık etkileniyordu. Bu gece sizin de görmüş olduğunuz gibi gökyüzünde şu an ay yok. ve İstanbul'un ışık kirliliğinin en az olduğu noktalarından bir tanesindeyiz. Dolayısıyla bu sene Perseid meteor yağmurunu gözlemleyebilecek en iyi noktalardan birindeyiz. Bu gece hep birlikte burada Meteorfest'23 gök taşı yağmurunu seyre yapacağız. Etkinimiz iki gün sürüyor. Şu an için etkinliğimize yaklaşık bin 200 kişi katıldı" dedi.

"ÇOCUKLARA DA ÇOK VERİMLİ OLUYOR"

Etkinliğe katılan Bilal Karaltı, "Heyecanlıyız, yine geçen seneki gibi. Göktaşlarının kaymasını izleyeceğiz inşallah. Geçen sene olduğu gibi etkinlik güzel. Yine beğendik, geldik. Çocuğumuzla, verimli geçiyor, bilgilendirici geçiyor. Oyunlar oldu. Gündüz saatlerinde ateş yakma eğitimleri oldu. Çocuklara da çok verimli oluyor. Orman yabani hayvanlarla ilgili eğitimler gerçekleştirildi. Ondan sonra yetişkinler için oyunlar oynanıyor. Bu gibi şeylerle insanlara aktiviteler sunuluyor. Bu şekilde devam ediyor. Akşamları sunum yapıyorlar. Sonra gecesinde gökyüzü incelenmeye, Ay, Mars, Jüpiter teleskopla bunlar gözlemleniyor. Onlarla ilgili bilgiler veriliyor. Yetkili arkadaşlarla bilgiler veriliyor. Ondan sonra 4'e kadar sürüyor tabii bu etkinlik. Göreceğiz tabii. Geçen sene gördük. Bu sene de göreceğiz. Gökyüzü açık zaten, bulutlar çok net gözüküyor. Meteorların kayışını da görürüz" dedi.

"HERKES BİLİM İÇİN BURADA"

Etkinliğe katılan Adile Aşkan ise, "Geçen sene de aynı duyguları yaşadık. Alaylı astronomi tutkunları olarak gündüzden başlayan bir program yaşıyoruz burada. Rokettir, yıldızlardır, meteorlardır. Bunların bilgisini öğrendikten sonra gece böyle gördüğünüz gibi pratik olarak onları gözlemlemek bizim için büyük bir keyif. Ortalık şu an çok karanlık. Az önce mesela bir tane meteor kaydı ve bizim için çok heyecanlı bir andı. Güzel. Burada herkes bilim için burada. Her şeyi deneyimleyebiliyoruz. Umarım diğer sene de olur. Diğer seneler de olur ve bilimden hiç kopmayız" şeklinde konuştu.