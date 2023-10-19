Şanlıurfa'da Bisiklet Sürerken Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuk Yaralandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk dehşeti yaşadı. Köpeklerden korktuğu için panikleyerek bisikletten düşen çocuğun kasık bölgesine direksiyonun demir kolu saplandı.

Olay, Ceylanpınar ilçe merkezinde yaşandı. Bisikletiyle giden 13 yaşındaki Hasan Uslu, bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin üzerine saldırmasıyla panikleyen çocuk bisikleti ile birlikte yere düştü. Bisikletin demir direksiyon kolu kasık bölgesine saplanan Uslu yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çocuğun ailesi, yetkililerin başıboş köpek sorununa çözüm bulmalarını istedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam