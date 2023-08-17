Samsun'da 16 Vatandaş Denizde Boğularak Hayatını Kaybetti

Samsun Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 2023 yılında Samsun'da 16 vatandaş denizde serinlerken boğularak hayatını kaybetti, 23 vatandaş denizden sağ kurtarıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü, suda boğulma olaylarının önlenmesi için bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 2023 yılında Samsun'da 16 vatandaş denizde serinlerken boğularak hayatını kaybetti, 23 vatandaş denizden sağ kurtarıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü personellerinin katılımı ile Samsun'da meydana gelen suda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla Atakum bölgesinde bulunan; Golf Kulübü yanı, Çatalçam sahil şeridi, Güzelyalı Mahallesi, Çobanlı sahili ve 19 Mayıs PMYO plajı kıyı şeridi boyunca vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetinde bulunuldu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen faaliyetlerde 819 vatandaşla yüz yüze iletişim kurularak 478 adet el broşürü dağıtıldı. Bilgilendirme toplantıları kapsamında cami Kuran kurslarında ve gençlik merkezleri kurslarında 28 toplantı gerçekleştirilerek bin 299 kursiyer bilgilendirildi. Ayrıca vatandaşların görebileceği alanlara, (tramvay ve otobüs duraklarına) Büyükşehir Belediyesi ile irtibat kurularak basımı gerçekleştirilen 50 adet raket ve 56 adet afiş asımı gerçekleştirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sevdiklerinizi Gözü Yaşlı Bırakmayın, Serinlerken Canınız Yanmasın, Fazla Uzaklaşma, Serinlerken Sağlığınızı Riske Atmayın' sloganıyla il merkezimiz ve dış ilçelerimizde suda boğulma olaylarına karşı alınacak tedbirler konusunda bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerine hassasiyetle devam edilmektedir. Hayatınız bizim İçin kıymetli, lütfen hayatınızın kıyısından uzaklaşmayınız" denildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 2023 yılında Samsun'da 16 vatandaş serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi, 23 kişi denizden sağ çıkarıldı, 5 araç ve tekne kurtarıldı. - SAMSUN