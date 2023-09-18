Salihli'de kaza sonucu hayatını kaybeden hakim ve eşi Sivas'ta toprağa verildi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kullandığı otomobilinin TIR'la çarpıştığı kazada eşi Emre Saraç (43) ile hayatını kaybeden hakim İrfan Saraç (47) memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Kaza, 2 gün önce İzmir-Ankara kara yolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli yönüne gitmekte olan, İrfan Saraç'ın direksiyon kontrolünü kaybettiği 35 BZ 527 plakalı otomobil, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Bekir Ali Er (53) yönetimindeki 35 ANY 976 plakalı TIR'a çarptı. Kazada Mersin'in Tarsus ilçesinde hakim olan otomobilin sürücüsü İrfan Saraç ile yanındaki eşi Emre Saraç hayatını kaybetti, çocukları Uygar Saraç ise yaralandı. TIR şoförü Bekir Ali Er ise kazayı yara almadan atlattı. Kazada yaralanan Uygar Saraç'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Hakim İrfan Saraç'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze defnedilmek için memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Örtülü köyüne getirildi. Burada köy mezarlığında kılınan cenaze namazına Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Ekici, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Tarsus Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Gündoğdu, Saraç'ın yakınları ve köylüler katıldı. Cenaze namazının ardından konuşma yapan Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Ekici cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Acımızı paylaşmak için buradayız. Çok üzgünüz. Böyle talihsiz bir kaza sonucu hem meslektaşımızı hem de eşini kaybettik. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Nur içinde yatsın dedi.

Tarsus Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Gündoğdu ise, Bugün işe başlayıp çayımızı içmeye gelecekti. Allah mekanını cennet etsin. Hak'tan geldik Hak'ka gideceğiz. Hakim bey bizim 1 yıl boyunca sürekli konuştuğumuz ve sevdiğimiz bir insandı diye konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından İrfan Saraç'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Saraç'ın yakınları cenaze töreninde gözyaşı döktü.