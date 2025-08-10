Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'deki 6.1'lik depremi nokta atışı bilmiş

Güncelleme:
Nisan ayında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin yerini ve şiddetini önceden tahmin ederek dikkat çeken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1'lik depremle ilgili de daha önce nokta atışı uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.53'te kaydedilen deprem yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladı.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY, DEPREMİN YERİNİ NOKTA ATIŞI BİLMİŞ

Nisan ayında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin yerini ve şiddetini önceden tahmin ederek dikkat çeken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un, Sındırgı'daki bu depremle ilgili de daha önce uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

"SİMAV, UŞAK VE SINDIRGI ETKİLENEBİLİR"

Üşümezsoy, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, kamuoyunda sıkça dile getirilen "İstanbul'da 7.2 büyüklüğünde büyük bir deprem olacak" söyleminin bilimsel bir temeli olmadığını belirtmişti. İstanbul merkezli deprem senaryolarının yanlış modellere dayandığını savunan Üşümezsoy, asıl riskin Marmara'nın güneyinde; özellikle Balıkesir, Simav, Uşak ve Sındırgı çevresinde olduğunu vurgulamıştı.

"STRES MARMARA'NIN FARKLI SEGMENTLERİNDE YOĞUNLAŞIYOR"

1999 Gölcük Depremi sonrası Marmara Denizi'nde farklı fay segmentlerinde stres birikimi oluştuğunu söyleyen Üşümezsoy, bu gerilimin Adalar Fayı'ndan çok Marmara'nın diğer bölgelerinde yoğunlaştığını dile getirmişti. Uzman, kamuoyunun dikkatini bu bölgelere çekerek, olası depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarımetin:

Bu adam işin ehli gerisi boş

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

bide şu adama deli diyorlar , naciden 40 kat bilgili

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerdogan dogruyol:

Elli tane yer söylüyor ondan sonra birinde deprem olunca ben bildim bende diyorum istanbulda deprem olacak olunca bilmişmi oluyorum

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme44
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Demir:

Celal sengorcusün belli

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

depremi bilmek önemli değil ne yapılacağı ile ilgili çözüm bulmak önemli mesela marketlere kayyum atayarak kendi kafalarına fiyat belirlemeleri engellenebilir yüksek fiyatlar ister istemez halkı geçim derdine düşürdüğü için dinden uzaklaştırıyor paranın önemli olduğu yerde maneviyat azalır maneviyatını azaldığı yerde belalar artar fiyatların abartı olmaya başladığı günden beri artık neredeyse her ay bir felaket olmaya başladı ulkede

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Madem biliyorsa 1 saat öncesinden söylesin yukarıda bir arkadaş demiş ya her yeri yorumluyor biri tutarsa bilmiş oluyor kesinlikle katılıyorum

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
