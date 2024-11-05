Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti

Peyk grubunun kurucu üyesi, solisti İrfan Alış'tan acı haber geldi. Alış, 53 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, Peyk grubunun sosyal medya hesabından "İrfan'ımızı bu sabah kaybettik" notuyla duyuruldu.

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN: SESİN SÖZÜN BİZE EMANET

Oyuncu ve Büyük Ev Ablukada grubunun solisti Bartu Küçükçağlayan, "İrfan ağabey… Denizden çıkıp bana sarıldın en son seni gördüğümde. 'Oh' dedim 'Ağabey, ne güzel serin ve ıslaksın' ayak üstü bana defansif dizaynı övdün yine. 'Bunları bizim birbirimize söylememiz gerek' dedin 'Sadece yaptığımız iyi şeyleri değil kötüleri de söylememiz gerek' dedin. Ben seninle hep karşılaştım ağabey hep konuştun benimle sesini sözünü esirgemedin.

Senin sesini ilk kez bir şarkıda duyduğum gece öyle mutsuzdum ki yerleri yumrukladıydım. Bundan sonra yazamayacağın şarkılarda seçeceğin kelimelerin bir kısmını ben emanet alıyorum ağabey. Buna izin vereceğini biliyorum. Umarım senin kadar gerçek şarkılar yazan insanlarla karşılaşabilirim bir daha. Çok insana dokundun çünkü. Senin yazdığın gibi her devrin alemi ayrı ağabey. Seni çok seviyorum. İyi ki karşılaştık. Sesin sözün bize emanet. Seni kaybetmeyeceğim İrfan ağabey" sözleriyle Alış'a veda etti.

HAZAL KAYA: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Hazal Kaya da üzüntüsünü "Çok üzgünüm çok... Başımız sağ olsun" sözleriyle ifade etti.

PEYK GRUBU HAKKINDA

Grubun geçmişi 1991'lere kadar uzanıyor. İrfan Alış (vokal) ve Serdal Ersoy'un (gitar) İstanbul Üniversitesi Kampüsünde tanışmasıyla grubun temelleri atıldı, sözler ve besteler cepte birikirken 1995 yılında Ertan Çalışkan (davul), Özgür Ulusoy (keman, klavye), 2006'da ise Barış Tokgöz'ün (bas) katılımıyla grup bugün de aynı isimlerin yer aldığı kadrosunu oluşturmuş oldu.