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Şiddetli yağış ve lodos uyarısı yapıldı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nun son hava tahmin raporunda çok sayıda il için yağış beklendiği belirtildi. Uzmanlar ise perşembe gününe dikkat çekerek kuvvetli yağışın su baskınları yapabileceği uyarısında bulundu. Lodos konusunda da temkinli olunması istenirken, fırtına nedeniyle maddi hasar oluşabileceğine dikkat çekildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Hatay çevreleri, Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

"SU BASKINI YAPABİLİR"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava tahminini sosyal medya hesabından açıkladı. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Perşembe günü öğleden itibaren Marmara ve İstanbul'a ve Güney kıyı Ege'ye şiddetli yağmur geliyor. Su baskını yapabilir. Perşembe İstanbul, Kıyı Ege ve İç Anadolu'da lodos fırtınası maddi hasar oluşturabilir. Hava ulaşımında aksamalara neden olabilir, seyahatinizi kontrol edin.

Perşembe günü lodos ile birlikte Batı ve iç bölgelerde sıcaklık bugüne göre 6-7 derece artacak. Cumartesi akşam ve pazar günü hızla 10 derece azalacak. Cumartesi, Marmara'dan kuvvetli yağış girecek. Bu hava iç bölgelerde gece ve pazar günü kar yağışlarına neden olabilecek."

BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Şiddetli yağış ve lodos uyarısı yapıldı
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