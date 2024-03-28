Üye Girişi
Haberler

Pendikliler 13 farklı noktada iftar sofralarında buluşuyorlar

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik Belediyesi, bu Ramazan ayı boyunca Pendik sahildeki etkinlik alanı, Millet Bahçesi, Kurtköy Kültür Sokağı ve Esenyalı Dörtyol'daki çadırların yanı sıra 2 kültür ve spor merkezi, 2 kütüphane, 5 cami olmak üzere 13 farklı noktada iftar yemeği veriyor. Aynı zamanda Kemal Tahir Kütüphanesi ve Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi Kütüphanesi'ne gelen okurlara da iftar verilirken Ramazan ayı boyunca 70 farklı okulda öğrenci ve velilerin katıldığı iftar programı düzenliyor.

Pendikliler 13 farklı noktada iftar sofralarında buluşuyorlar

60 Yaş üstü vatandaşlara hurma ve kahve fincanı

Her Ramazan ayındayürütülen gıda kolisi yardımı bu Ramazan'da da devam ediyor. Belediyede kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere belediye ekipleri Ramazan erzak kolisi dağıtımı yapacak. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi aileler için günlük sıcak yemek çıkartılarak Ramazan sofrasında yalnız bırakılmayacak. Belediye ekipleri ayrıca 60 yaş üstü vatandaşlara hurma, kahve ve kahve fincanı dağıtıyor.

Pendikliler 13 farklı noktada iftar sofralarında buluşuyorlar

Ramazan Ayı'na özel cami gezileri

Pendik Belediyesi diğer yandan Ramazan ayına özel cami gezileri düzenliyor.18 - 65 yaş arasındaki vatandaşlara yönelik düzenlenen geziye katılanlar belediyeye ait araçlarla Eyüp Sultan Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii ve Türbesi'ne gidiyor. Rehber eşliğinde gerçekleşen gezilerde asırlara meydan okuyan camiler hakkında bilgi veriliyor.

Pendikliler 13 farklı noktada iftar sofralarında buluşuyorlar

Her akşam bir konser ve sohbet programı

Pendikliler, Ramazan ayı boyuncakültür programlarına doyuyor. Pendik Sahildeki Etkinlik alanında her akşam Ramazan'a özel konserler ve sohbet programları gerçekleştiriliyor.Serdar Tuncer, Hayati İnanç, Erkan Mutlu'nun da katıldığı programlarla Pendik'te manevi atmosfer daha da şenleniyor.

İftar yemeği verilen noktalar şöyle:

  • Kavakpınar Ahmedi Hani Kültür Merkezi
  • Pendik Sahil Etkinlik Alanı (Çadır)
  • Millet Bahçesi (Çadır)
  • Esenyalı Dörtyol (Çadır)
  • Kurtköy Kültür Sokağı (Çadır)
  • Yahya Kemal Beyatlı Spor Merkezi
  • Bademlik Gülbeden Cami
  • Dumlupınar Merkez Cami
  • Şeyhli Akşemsettin Cami
  • Orhangazi Merkez Cami
  • Velibaba Merkez Cami
  • Kemal Tahir Kütüphanesi
  • Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi Kütüphanesi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

Ahmet Cin Pendik Eğitim Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İnci Taneleri CANLI izle! 28 Mart İnci Taneleri 11. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Talip Aşık kimdir? Zafer Partisi Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Talip Aşık kaç yaşında, nereli? Cemil Kurt kimdir? CHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı Cemil Kurt Kaç yaşında, nereli? Tahsin Akdeniz kimdir? CHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Tahsin Akdeniz Kaç yaşında, nereli? Mehmet Kavallı kimdir? Zafer Partisi Hatay- Erzin Belediye Başkan adayı Mehmet Kavallı kaç yaşında, nereli? Kazım Yalçın kimdir? Zafer Partisi Hatay- Dörtyol Belediye Başkan adayı Kazım Yalçın kaç yaşında, nereli? Muhittin Tamer Özdemir kimdir? Zafer Partisi Hatay- Belen Belediye Başkan adayı Muhittin Tamer Özdemir kaç yaşında, nereli? Mehmet Burak Gürbüz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Arsuz Belediye Başkan adayı Mehmet Burak Gürbüz kaç yaşında, nereli? Cemil Akkoçak kimdir? Zafer Partisi Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı Cemil Akkoçak kaç yaşında, nereli? Osman Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Osman Yılmaz kaç yaşında, nereli? Melis Yıldız Akın kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Merkez Belediye Başkan adayı Melis Yıldız Akın kaç yaşında, nereli? Tulin Yüksel kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Derecik Belediye Başkan adayı Tulin Yüksel kaç yaşında, nereli? İSTANBUL SEÇİM ANKETİ! İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul seçimlerinde kim önde? Dilan Polat, Nez Demir olayı! Dilan Polat, Nez Demir'i affetti mi? Duruşmada neden ağladılar? Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su, Hayal Garip eski sevgilisinden şiddet mi gördü? Hayal Garip ne söyledi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title