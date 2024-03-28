Pendikliler 13 farklı noktada iftar sofralarında buluşuyorlar

Pendik Belediyesi, bu Ramazan ayı boyunca Pendik sahildeki etkinlik alanı, Millet Bahçesi, Kurtköy Kültür Sokağı ve Esenyalı Dörtyol'daki çadırların yanı sıra 2 kültür ve spor merkezi, 2 kütüphane, 5 cami olmak üzere 13 farklı noktada iftar yemeği veriyor. Aynı zamanda Kemal Tahir Kütüphanesi ve Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi Kütüphanesi'ne gelen okurlara da iftar verilirken Ramazan ayı boyunca 70 farklı okulda öğrenci ve velilerin katıldığı iftar programı düzenliyor.

60 Yaş üstü vatandaşlara hurma ve kahve fincanı

Her Ramazan ayındayürütülen gıda kolisi yardımı bu Ramazan'da da devam ediyor. Belediyede kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere belediye ekipleri Ramazan erzak kolisi dağıtımı yapacak. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi aileler için günlük sıcak yemek çıkartılarak Ramazan sofrasında yalnız bırakılmayacak. Belediye ekipleri ayrıca 60 yaş üstü vatandaşlara hurma, kahve ve kahve fincanı dağıtıyor.

Ramazan Ayı'na özel cami gezileri

Pendik Belediyesi diğer yandan Ramazan ayına özel cami gezileri düzenliyor.18 - 65 yaş arasındaki vatandaşlara yönelik düzenlenen geziye katılanlar belediyeye ait araçlarla Eyüp Sultan Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii ve Türbesi'ne gidiyor. Rehber eşliğinde gerçekleşen gezilerde asırlara meydan okuyan camiler hakkında bilgi veriliyor.

Her akşam bir konser ve sohbet programı

Pendikliler, Ramazan ayı boyuncakültür programlarına doyuyor. Pendik Sahildeki Etkinlik alanında her akşam Ramazan'a özel konserler ve sohbet programları gerçekleştiriliyor.Serdar Tuncer, Hayati İnanç, Erkan Mutlu'nun da katıldığı programlarla Pendik'te manevi atmosfer daha da şenleniyor.

İftar yemeği verilen noktalar şöyle: