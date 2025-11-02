Haberler

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Güncelleme:
Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un son tahminlerine göre, yurdun batı bölgelerinde çarşamba gününe kadar sıcaklıklar 20 derecelerin üzerine çıkacak. Çarşamba gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

  • Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
  • Çarşamba günü itibarıyla gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
  • Bugün ve pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre yeni haftada hava önce ısınacak, ardından yağışlı hava dalgası etkisini gösterecek. Bugün ve pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmezken, sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis görülecek.

HAFTA ORTASINA KADAR PASTIRMA SICAKLARI

MGM verilerine göre; hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle iç ve batı bölgelerde gündüz sıcaklıkları artacak, sonbahar havası yerini kısa süreli bahar günlerine bırakacak.

İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların yer yer 20 derecelerin üzerine bahar değerlerine (Pastırma Ayazı) yükseleceği görülüyor.

SAĞANAK YAĞIŞ ÇARŞAMBA GELİYOR

Salı gününden itibaren batı illerinde bulutlanma artarken, çarşamba günü itibarıyla gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Başta İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Bolu olmak üzere birçok kentte yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Uzmanlar, yağış öncesinde hissedilecek sıcak havanın ardından ani hava değişimine karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI : Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR : Genellikle kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLER EGÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C Parçalı bulutlu

BURSA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 22°C Az bulutlu

RİZE °C, 18°C Az bulutlu

ERZURUM °C, 14°C Az bulutlu ve açık

KARS °C, 13°C Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 26°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C Az bulutlu

Çağla Taşçı
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Bayat:

Bu ülke İstanbuldan ibaret değildir, sanayiyi Anadolıya yayalım.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJimmy Faruk:

Kripto para piyasası inişli çıkışlı bir piyasa, ancak Limudia'nın platformu ve yöntemleri bunu istikrarlı bir yolculuğa dönüştürmeme yardımcı oldu. Onunla işlem yapmaya başladığımdan beri 306.000 doların üzerinde kazanç elde ettim. Yaklaşımı güvenilir ve etkili. İşlem yapmaya başlamak istiyorsanız, @Mudiatrading adresinden Telegram'dan kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
