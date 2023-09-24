Özdere'deki tehlikeli kaya isteniyor

İZMİR'in Menderes ilçesinde Özdere Atıksu Arıtma Tesisi Deniz Deşarj Hattı Projesi kapsamında deniz tabanına döşenen boruların kalkmaması için üzerine koyulan kaya parçası denize girenler için tehlike yaratıyor. Mahalle halkı, bir kişinin çarpıp yüzde 79 engelli kaldığı, çok sayıda kişinin de çeşitli yerlerinden yaralanmasına neden olan kayanın kaldırılmasını ya da önlem alınmasını istedi.

Menderes'teki Özdere Atıksu Arıtma Tesisi Deniz Deşarj Hattı Projesi kapsamında deniz tabanına 8 yıl yıl önce atık su borusu döşendi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından boruların dalgalarla birlikte kalkmaması için kaya parçası koyuldu. Deniz suyu çekildiğinde ortaya çıkan kaya, suyla kaplı olduğunda ise fark edilmiyor. Bu nedenle serinlemek için denize giren tatilcilerin ve yöre halkının yaralanmasına neden oluyor. Özdere Mahallesi halkı bugüne kadar başta çocuklar olmak üzere çok sayıda kişinin kayaya çarparak yaralandığını hatta 2 kişinin hastanelik olduğunu belirtip, önlem alınmasını istedi. Yöre sakinleri imza toplayıp birçok yere şikayette bulunmalarına rağmen hiçbir önlem alınmadığını söyledi.

'YÜZDE 79 ENGELLİ KALDIM'

17 Ağustos 2015'te söz konusu yerde denizde yüzerken çıkan fırtınanın sürüklemesi sonucu kayaya çarparak boyun kemiği kırılan emekli Hava Albay Erkan Pehlivan (58), 2 sene tedavi gördüm. Şu an yüzde 79 engeli kaldım. Bir el ve bacağımı kullanamıyorum. 2015 yılında dava açtım. 462 bin TL'si maddi, 50 bin TL'si de manevi tazminat kazandım. İZSU, Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Ancak İdare Mahkemesi bizi haklı buldu. Dosya yaklaşık 5 yıldır Danıştay'da bekliyor dedi.

'SAĞLIK KADAR ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK'

Kendisinin engelLi kalmasına neden olan kayanın halen tehlike yaratmaya devam ettiğine dikkati çeken Pehlivan, Kayanın bulunduğu yerde deniz mavi bayraklı. Bu nedenle tercih edilir. Özellikle ilçe dışından gelenler, kayanın varlığından haberdar olmadıkları için çarpıp, yaralanabiliyor. Burada önlem alınması gerekiyor. İZSU zaman zaman gelip, burada su numunesi alıp, ölçüm yapıyor, fotoğraf çekiyorlar. Ancak, şikayetlere rağmen kayayla ilgili bir önlem şu an kadar alınmadı diye konuştu.

Mahalle halkından Banu Serim (63) de 6 yıldır Özdere'de yaşadığını belirterek, İZSU, tehlike yaratan kaya için başka bir önlem alabilir. Mesela kayanın üzerine iskele gibi bir şey yapılabilir. Bir kaza daha yaşanmasını istemiyoruz dedi.

'SAHİLİN NORMAL HALE GELMESİ LAZIM'

20 yıldır Özdere'de yaşadığını belirten Cemal Çoban (72) da kayanın denize girmelerine engel olduğuna dikkati çekip, Bu nedenle düzenli olarak buradan denizi kullanamıyoruz. Kayanın üzerinde yürünmüyor. Yürürken ayaklarımız kesilebiliyor, düşebiliyoruz. Bu kayanın buradan kaldırılması gerekiyor ifadelerini kullandı. Sahilde kirliliğin de olduğunu dile getiren Çoban, şu ifadeleri kullandı Değerlendirmemize göre kirlilik arıtmadan kaynaklanıyor. Arıtmanın deşarj boruları kıyıdan 500 metre ileride. Halbuki bu çok daha ileride olmalı. Tam arıtma olmadığı zaman pislikler yoğun şekilde kıyıya gelebiliyor. Bu da halk sağlığını tehlikeye düşürüyor. O nedenle bu sahillerin düzenlenmesi, arıtmanın kontrol edilmesi, gerekirse borunun uzatılması ve bu sahildeki insan sağlığını tehlikeye düşüren beton blokların kaldırılması gerekir.

'UYARI LEVHASI ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR'

Emekli Hava Albay Erkan Pehlivan'ın kaza geçirip, engelli kalmasının ardından açtığı davada İZSU yetkilileri, Özdere Atıksu Arıtma Tesisi Deniz Deşarj Hattı Projesi kapsamında deşarj yapısının inşa edildiği tarihten itibaren denizde deşarj yapısı olduğuna dair uyarı şamandıralarının mevcut olduğu vurgulayarak, Mevzuatta mevcut uyarı şamandıraları dışında alınması gereken farklı bir önlem ya da konulması gereken bir uyarı levhası zorunluluğu bulunmamaktadır. Deşarj hattı işinin gerek inşasında gerekse işletmesi sırasında idarelerinin sorumluluğunu doğuracak herhangi hizmet kusurunun bulunmamaktadır. Kaza doğal kayalık alanda gerçekleşmiş de olabilirdi. Ayrıca, deniz dalgalıyken gerekli tedbirleri almayan davacının kusuru da görmezden gelinemez diyerek, savunma yapmıştı. (DHA)