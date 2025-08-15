Orman Yangınları Hayvanları da Vurdu

Çanakkale ve İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınlarında yaralanan 2 kuzu ve 13 koyun, HAYTAP üyeleri tarafından kurtarıldı. Hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde tedavi ediliyor.

ÇANAKKALE ve İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınlarından etkilenen 2 kuzu ile 13 koyun, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi.

Çanakkale ve İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınlarında ağaç ve evlerin yanı sıra hayvanlar da zarar gördü. Yangından etkilenen küçükbaş hayvanlar, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 50 emekli hayvana ev sahipliği yapan Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan kuzu ve koyunların yaralarına her gün pansuman yapılırken, beslenmelerine de dikkat ediliyor. Özel yem ve meyvelerle beslenen 13 koyun ile 2 kuzu, yangının travmasını da atlatmaya çalışıyor. Yangından kurtarılıp, Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen 2 kuzu ve 13 koyun yaşamlarını artık burada sürdürecek.

'4'ÜNÜN DURUMU AĞIRDI'

HAYTAP temsilcisi Görkem Muhammet Şıpka (27), "Bölgedeki hayvanlar kurtarılıp, buraya getirildi. Tedavilerini yapıp, günlük bakımlarını da ihmal etmiyoruz. Kurtardığımız hayvanlardan 4'ünün durumu ağırdı. Veteriner hekimlerimiz tarafından özel olarak karıştırılıp, hazırlanan ilaçlarla tedavileri sürüyor. Artık bundan sonra burada yaşayacaklar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
