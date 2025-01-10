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O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

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Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan 'O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyeleri belli oldu. Yeni jüri üyelerini görenler ise aynı detaya dikkat etti. İşte O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri...

TV8 ekranlarının uzun yıllardır seyirciyi ekrana kilitleyen programlarından O Ses Türkiye 2025'in jüri koltuğunda yer alacak ünlü isimler belli oldu.

Programın hem yapımcısı hem de sunucusu Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında yarışmanın 25 Ocak 2025'te ekrana döneceğini duyurmuştu.

JÜRİ ÜYELERİ BELLİ OLDU

Yaklaşık iki senedir ekrana gelmeyen programda bu sene jüri koltuğunda yer alacak isimler Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise olacak.

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor

HERKES AYNI YORUMU YAPTI

İsimler açıklanır açıklanmaz sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Hadise ile Melike Şahin'in jüride yer alacağını öğrenen kullanıcılar, asla anlaşamayacakları yönünde yorumlarda bulundu.

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor

O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıYILDIZ:

Yıldız Tilbeyi tek geçerim o koltuğa en çok yaşkışan sanatçıydı

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıASar Gnc:

hadise ne ya, kim o ? belcikada bi halt olamayacak bir insan. geldi acti heryerini beyonce jlo taklitleriyle Türkiyede götürdü paralari. simdi bide arti 18lik cinsi dizi cekiyor. bukadar Basit biri bu yarismaya yakismiyor. hayatta bakmam

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Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Neden Hadise Değişiklik yaptınız jüri de madem hadiseyi de değişseydiniz Ayrıca oraya Sanatın temel taşı yıllarını adamış eski sanatçılar varken daha dün çıkmış insanları neden jüri yaptınız ki

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Haber YorumlarıErkan null:

atena yerine simge sağın koysaydın ya murat boz beyaz hadise al sana 4lü kare as

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Haber YorumlarıErkan null:

şu atena mi asenami nasıl o program koyuyor anlamiyom acun özel hayata iyi Bi arkadaşın olabilir ama ekranda hoş olmuyor programın kalitesini düşürüyor

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Haber Yorumlarıİsmail TAŞ:

Bence Beyaz bu sene bomba espirileriyle yine sezona damgasını vuracak

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Haber YorumlarıASD:

MELİKE ŞAHİN STYLE 2023 ÖDÜLÜNDE LGBT'Yİ DESTEKLEDİ. GELİN GÖRÜN Kİ ACUN ABİ DEDİĞİMİZ KİŞİ MİLLETTEN NE KADAR UZAK...

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Haber YorumlarıKaraman Tarik:

Hala bunu izleyen varmı ya Yazık

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Haber Yorumlarıykp nlc:

Biz galarasaraylilar olarak acun zaten izlemuyoduk bisey degismedi yanii

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