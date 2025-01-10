O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar
Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan 'O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyeleri belli oldu. Yeni jüri üyelerini görenler ise aynı detaya dikkat etti. İşte O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri...
TV8 ekranlarının uzun yıllardır seyirciyi ekrana kilitleyen programlarından O Ses Türkiye 2025'in jüri koltuğunda yer alacak ünlü isimler belli oldu.
Programın hem yapımcısı hem de sunucusu Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında yarışmanın 25 Ocak 2025'te ekrana döneceğini duyurmuştu.
JÜRİ ÜYELERİ BELLİ OLDU
Yaklaşık iki senedir ekrana gelmeyen programda bu sene jüri koltuğunda yer alacak isimler Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise olacak.
HERKES AYNI YORUMU YAPTI
İsimler açıklanır açıklanmaz sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Hadise ile Melike Şahin'in jüride yer alacağını öğrenen kullanıcılar, asla anlaşamayacakları yönünde yorumlarda bulundu.