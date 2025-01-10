O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

TV8 ekranlarının uzun yıllardır seyirciyi ekrana kilitleyen programlarından O Ses Türkiye 2025'in jüri koltuğunda yer alacak ünlü isimler belli oldu.

Programın hem yapımcısı hem de sunucusu Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında yarışmanın 25 Ocak 2025'te ekrana döneceğini duyurmuştu.

JÜRİ ÜYELERİ BELLİ OLDU

Yaklaşık iki senedir ekrana gelmeyen programda bu sene jüri koltuğunda yer alacak isimler Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise olacak.

HERKES AYNI YORUMU YAPTI

İsimler açıklanır açıklanmaz sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Hadise ile Melike Şahin'in jüride yer alacağını öğrenen kullanıcılar, asla anlaşamayacakları yönünde yorumlarda bulundu.