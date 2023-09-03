Nevşehir Valisi Ali Fidan, sel felaketinin ardından zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu

Nevşehir Valisi Ali Fidan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın ve beraberindeki görevli personeller ile selden etkilenen merkeze bağlı Özyayla köyünü ziyaret etti. Vali Fidan, selden etkilenen arazilerde ve yerleşim yerlerinde inceleme yaparak, selden etkilenen merkeze bağlı Özyayla köyünde yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.