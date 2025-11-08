Narin Güran cinayetinde sessizlik bozuldu! Amca Salim Güran cezaevinden konuştu

Diyarbakır'da vahşice öldürülen 9 yaşındaki Narin Güran davasında yeni gelişme yaşandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Salim Güran, cezaevinden kardeşi aracılığıyla mesaj yayınladı.

NARİN GÜRAN DAVASINDA GÖZLER YARGITAY'DA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi kenarında cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yargılamada 4 kişiye ceza çıkmıştı. Davanın sonucunda tutuklu sanıklar; anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Olayla bağlantılı olarak sanık Nevzat Bahtiyar hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme gerekçesinde; sanıkların ölüm eyleminde fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri, maktulün öldürülme, taşınma ve saklanma aşamalarına birlikte katıldıkları delillerle sabit görüldüğü belirtildi. Karar Yargıtay'a taşınırken, ailesi Erzurum Cezaevi'nde kalan Salim Güran'ı ziyaret etti.

SALİM GÜRAN KATİLİ İŞARET ETTİ

Eski muhtar amca Salim Güran'ın mesajını kardeşi sosyal medya hesabından paylaştı. "İştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan tutuklu olan Salim Güran, açıklamasında yine Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Kardeşi aracılığıyla açıklama yapan Salim Güran, şu ifadeleri kullandı: "Bizi bu zor günlerimizde yanlız bırakmayan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bu zorlu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen, hakikatin peşinden koşup cesurca mücadele edenlere, Narin kızımız için gecesini gündüzüne katan herkesten Allah razı olsun."

Salim Güran

"DELİLLER KABAK GİBİ ORTADA"

Sosyal medyadan ailesini paylaştığı mesajda Nevzat'ı suçlayan amca Salim Güran, "Çıkan bütün deliller katil olan Nevzat'ı kabak gibi ortaya koyuyor. Her şey ortada. Biz kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz, susmayacağız, sessiz kalmayacağız" iddiasında bulundu.

Nevzat Bahtiyar