Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

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Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun

Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, "Deprem Pütürge segmentinin batısında sol yönlü bir fay üzerinde. Bu bölge 6 Şubat depremlerinde çok yüklendi, deprem ondandır. Hemşerilerim rahat olsun" dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 21.09'da kaydedilen sarsıntı, yerin 11.31 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Kentte kısa süreli paniğe neden deprem, Elazığ'ın yanı sıra; Malatya, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzincan ve Sivas gibi çevre illerden de hissedildi.

NACİ GÖRÜR'DEN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada endişelenecek bir durumun bulunmadığını söyledi. 6 Şubat depremlerinin bölgeye çok stres yüklediğini belirten Görür, "Deprem ondandır. Hemşerilerim rahat olsun" dedi.

"HEMŞERİLERİM RAHAT OLSUN"

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yaylanlı-Baskil/Elazığ'da 4,9 bir deprem oldu. Elazığ'a bağlı olsa bile, burası konum itibariyle Malatya'ya daha yakın. Nitekim deprem Pütürge segmentinin batısında sol yönlü bir fay üzerinde. Bu bölge 6 Şubat depremlerinde çok yüklendi. Deprem ondandır. Hemşerilerim rahat olsun"

Görür'ün paylaşımı şu şekilde;

Naci Görür'den Elazığ'daki depremin ardından yüreklere su serpecek açıklama

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Allah (c.c) "YAPRAĞIN DÜŞMESİNİ" bile "serbest", başıboş, BIRAKMAMIŞTIR.... Peki "DEPREM" gibi binlerce kişinin hayatını derinden etkileyecek bir olayı ; FAY HATTINI MI "serbest, kendi haline" bırakacak ?... Kimse kendini kandırmasın... Bu depremin sebebini, Allah (c.c), Kasas Suresi'nin 59. Ayetinin "2. CÜMLESİNDE" açık açık yazmıştır... Depremin sebebi : " TOPLUMUN YAPTIĞI ZULÜM, TOPLUMUN İÇİNE BATMIŞ OLDUĞU "AHLAKSIZLIKTIR"... Herkes aklını başına toplasın... yoksa ÇOK DAHA KÖTÜSÜ GELECEK !

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Popülaritesi için güzelleme yapıyor daha önce yerle bir olacak diyordu

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Soyadı görür ama birşey gördüğü yok

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