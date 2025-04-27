Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, "Deprem Pütürge segmentinin batısında sol yönlü bir fay üzerinde. Bu bölge 6 Şubat depremlerinde çok yüklendi, deprem ondandır. Hemşerilerim rahat olsun" dedi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 21.09'da kaydedilen sarsıntı, yerin 11.31 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Kentte kısa süreli paniğe neden deprem, Elazığ'ın yanı sıra; Malatya, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzincan ve Sivas gibi çevre illerden de hissedildi.
NACİ GÖRÜR'DEN RAHATLATAN AÇIKLAMA
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada endişelenecek bir durumun bulunmadığını söyledi. 6 Şubat depremlerinin bölgeye çok stres yüklediğini belirten Görür, "Deprem ondandır. Hemşerilerim rahat olsun" dedi.
"HEMŞERİLERİM RAHAT OLSUN"
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yaylanlı-Baskil/Elazığ'da 4,9 bir deprem oldu. Elazığ'a bağlı olsa bile, burası konum itibariyle Malatya'ya daha yakın. Nitekim deprem Pütürge segmentinin batısında sol yönlü bir fay üzerinde. Bu bölge 6 Şubat depremlerinde çok yüklendi. Deprem ondandır. Hemşerilerim rahat olsun"
Görür'ün paylaşımı şu şekilde;