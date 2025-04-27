Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 21.09'da kaydedilen sarsıntı, yerin 11.31 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ Kentte kısa süreli paniğe neden deprem, Elazığ'ın yanı sıra; Malatya, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzincan ve Sivas gibi çevre illerden de hissedildi.

NACİ GÖRÜR'DEN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada endişelenecek bir durumun bulunmadığını söyledi. 6 Şubat depremlerinin bölgeye çok stres yüklediğini belirten Görür, "Deprem ondandır. Hemşerilerim rahat olsun" dedi.

"HEMŞERİLERİM RAHAT OLSUN"

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yaylanlı-Baskil/Elazığ'da 4,9 bir deprem oldu. Elazığ'a bağlı olsa bile, burası konum itibariyle Malatya'ya daha yakın. Nitekim deprem Pütürge segmentinin batısında sol yönlü bir fay üzerinde. Bu bölge 6 Şubat depremlerinde çok yüklendi. Deprem ondandır. Hemşerilerim rahat olsun"

Görür'ün paylaşımı şu şekilde;