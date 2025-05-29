Naci Görür'den Bingöl'deki depreme ilişkin ilk yorum: Stresin artmasına neden oluyor olabilir

Naci Görür'den Bingöl'deki depreme ilişkin ilk yorum: Stresin artmasına neden oluyor olabilir
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Bingöl'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Deprem Bilimci Naci Görür, "Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir" yorumunda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Saat 20.14'te kaydedilen sarsıntı, yerin 13.56 kilometre derinliğinde meydana geldi.

BİNGÖL VALİSİ'DEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, depremin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kendilerine bildirilen herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını ve hasar tespit çalışmalarına başlanıldığını açıkladı.

"Geçmiş olsun Kiğı, 29.05.2925 saat 20:14 itibarıyla Kiğı ilçemizde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde idaremize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmamaktadır" diyen Usta, "AFAD ve Jandarma ekiplerimizce Kiğı merkez ve köylerimizde hasar tesbit çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

NACİ GÖRÜR'DEN İLK YORUM

Öte yandan depremin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ilk yorum geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, "Dallıca-Kiğı/Bingöl'de 4,3 deprem oldu. Geçen gün de aynı bölgede 4,0 büyüklükte deprem vardı. Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Naci Görür'den Bingöl'deki depreme ilişkin ilk yorum: Stresin artmasına neden oluyor olabilir

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdikmen0199:

oluyor olabilir ne yav, ya oluyordur ya olmuyordur, aynı ihtimali ben de söylerdim deprem uzmanı olmama gerek yok

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