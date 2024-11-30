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Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti

Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğünde deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den peş peşe açıklamalar geldi. Görür, "Madem ki er veya geç, az veya çok afetle yüzleşeceğiz gelin kentlerimizi afet dirençli hale getirelim, onu talep edelim." ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında dün saat 22.13'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin Akdeniz açıklarında yaşandığını ve depremin büyüklüğünün 5.2 olduğunu açıkladı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de 4.8 olarak açıkladığı depremin merkez üssünün Kıbrıs açıkları olduğunu bildirdi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'da meydana gelen deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kez daha depreme dayanıklı kentlerin inşa edilmesi çağırısında bulundu.

"KENTLERİMİZİ AFET DİRENÇLİ HALE GETİRELİM"

Gittiği her kentte depremle ilgili uyarılar ve tavsiyelerde bulunduğunu belirten Görür, "Gittiğim yerlerde illa deprem olacak, şu zamanda olacak demiyorum, çünkü bilmiyoruz. Deprem beklediğimiz yerleri de açıklıyoruz. Ama şunu diyorum, madem ki er veya geç, az veya çok afetle yüzleşeceğiz gelin kentlerimizi afet dirençli hale getirelim, onu talep edelim." ifadelerini kullandı.

Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti

Görür, bir başka paylaşımında ise "Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda 5,2 deprem oldu. Dikkat ederseniz Antalya Körfezi açıklarında, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

sizde her sallanmada bir kılıf buluyorsunuz.olur dediğiniz yerde olmuyor olmaz dediğiniz yerde deprem oluyor

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Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

Hocam yorma kendini 150 bin kişiye Fatiha okundu, şimdi yeni konut teslimatı reklamımızı yaparak yapıyoruz. Kimse demiyor deprem olacağı belliydi neden Maraş Malatya Elazığ Hatay kentsel dönüşüm zorunlu yasa çıkarmadınız.

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Haber YorumlarıKör Cerrah:

Buda olay yaşanınca ortaya çıkıyor

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Depremi bence kimse bilemez sadece tahmin ederler ben de tahmin ediyorum Türkiye’de deprem olacak ama nerede

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Haber YorumlarıBOZKURT_07 null:

deprem fayı üstüne evler yapıldı ...oda yetmedi af çıkartılıp bu evlere yapı kullanim izni verildi sonuç? asrın felaketini hepimiz yaşadık hocam.alanya ilk defa bu kadar şiddetli sallandı ve burda herkes biliyor ki Allah korusun bu deprem daha uzun surseydi burada taş ustunde taş kalmayacakti çünkü evlerin ve otellerin çoğu deniz kumundan yapılmış ve buna kimse dur demesi bugune kadar Allah sonumuzu hayır etsin hocam nefesini boşa tüketme sen

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Bir inşaat ruhsatı çıkarmak bir yıl sürüyor. En iyi Şartlarda bir yılda inşaat sürer. Hepsi bitince bir de iskan alınması söz konusu. Yani depremden ölmezsek bu işlemleri yaparken ölebiliriz. Birde onca hak sahibi ile anlaşma durumu söz konusu. Kanunlar ağır işliyor. Ha birde devletimizin vermiş olduğu kira sadakası var ki evlere şenlik.

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Naci hoca bir bilim adamı, siyasiler gibi boş konuşmaz, ne diyorsa temeli vardır ..

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Haber YorumlarıMapo 77:

hoca hakli mutahitlerle belediyeler uckagitci

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Haber YorumlarıUlas Toplar:

Naci görür de dahil bütün deprem bilimcileri bir daha deprem konusunda konuşturmayın. Adam her nereye gidiyorsa burada yedinin üzerinde deprem olacak diye insanlarda tedirginliğe yol açıyor. Ben Malatya'da yaşıyorum dün de Malatya için tekrar deprem bekliyorum demiş tedirgin olmaya başladık. Halbuki 6 Şubat depremlerinden sonra naci görüp Malatya'nın en güvenli yer olduğunu söylemişti

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Haber Yorumlarımedcan:

Antalya merkezdeki evlerin %70 i 40 yaş ve üzeri 6 - 6,5 şiddetinde bir depremde yarısı yıkılır. evler 3-4-5 katlı , kentsel dönüşümcüler 3 katlı binalara rağbet ediyor 5 kat yapınca oturanlarada fazla maliyet olmuyor. Ama 5 ve 6 katlılar için kat maliklerinden çok yüksek paralar talep ediyor. Bizim bina 6 katlı yanımızdaki bina kentsel dönüşümle yapıldı 11 katlı Antalya Büyükşehir Belediyesinin bu imar işini çözmesi lazım bu iş çözülürse Antalya hızla yenilenir.

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