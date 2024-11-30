Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında dün saat 22.13'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin Akdeniz açıklarında yaşandığını ve depremin büyüklüğünün 5.2 olduğunu açıkladı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de 4.8 olarak açıkladığı depremin merkez üssünün Kıbrıs açıkları olduğunu bildirdi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'da meydana gelen deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kez daha depreme dayanıklı kentlerin inşa edilmesi çağırısında bulundu.

"KENTLERİMİZİ AFET DİRENÇLİ HALE GETİRELİM"

Gittiği her kentte depremle ilgili uyarılar ve tavsiyelerde bulunduğunu belirten Görür, "Gittiğim yerlerde illa deprem olacak, şu zamanda olacak demiyorum, çünkü bilmiyoruz. Deprem beklediğimiz yerleri de açıklıyoruz. Ama şunu diyorum, madem ki er veya geç, az veya çok afetle yüzleşeceğiz gelin kentlerimizi afet dirençli hale getirelim, onu talep edelim." ifadelerini kullandı.

Görür, bir başka paylaşımında ise "Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda 5,2 deprem oldu. Dikkat ederseniz Antalya Körfezi açıklarında, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.