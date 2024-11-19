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Musluktan koruma altında olan semender çıktı

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Muş'ta bir vatandaşın evinin musluğundan su yerine koruma altında bulunan lekeli semender çıktı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıyı gece boyunca güvende tutmak amacıyla bir kavanoza koyan vatandaş, bahçesinden topladığı solucanlarla hayvanı besledi.

Muş'ta bir vatandaşın evinin musluğundan su yerine koruma altında bulunan lekeli semender çıktı.

MUSLUĞUNDAN ÇIKANI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Hasköy ilçesine bağlı Elmabulak köyünde yaşayan Sadettin Sürme isimli vatandaş, musluğundan çıkanı görünce şoke oldu. Evinde elini yıkamak için musluğu açan adam, musluktan çıkan suyun yanında sarı benekli bir semender fark etti.

Muş'ta Evin Musluğundan Nesli Tükenmekte Olan Semender Çıktı!

SOLUCANLARLA HAYVANI BESLEDİ

İlk defa gördüğü bu hayvan karşısında hayrete düşen Sürme, semenderin zarar görmemesi için onu dikkatlice başka bir yere taşıdı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bu canlıyı gece boyunca güvende tutmak amacıyla bir kavanoza koyan Sürme, bahçesinden topladığı solucanlarla hayvanı besledi.

Muş'ta Evin Musluğundan Nesli Tükenmekte Olan Semender Çıktı!

"ÇOK ŞÜKÜR CANLI OLARAK ÇIKTI"

Nesli tükenmekte olan semenderi doğal yaşam ortamına bırakılmak üzere Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim eden Sadettin Sürme, "İki üç günde bir suyumuz kesildiği için dağdan gelen kaynak suyunu açtık. Musluğu açtığımda suyla beraber bu canlının çıktığını gördüm. Araştırdık nesli tükenmek üzere olduğunu öğrendik. Hemen internetten beslenme şekillerine baktık sonra bahçemden solucan getirdim besledim. Şu ana kadar canlı tutmaya çalıştım. Doğa koruma ekiplerine teslim edelim dedim. Nesli tükenmek üzere, başına bir şey gelmesin diye. Gece boyunca ölmesin diye bir kavanoza biraz su doldurduk içerisine solucan bıraktım fakat solucanları da yemedi. Sanırım birkaç gündür muslukta takılı kalmıştı çok şükür musluktan canlı olarak çıktı" dedi.

Muş'ta Evin Musluğundan Nesli Tükenmekte Olan Semender Çıktı!

Musluktan su yerine semender çıktığını belirten Yusuf Sürme, "Suyumuz kesikti. Banyodaki musluktan hava sesi geliyor sanmıştık ya da taş olabilir diye bir baktık içerisinde küçük bir canlı var. Başta ne olduğunu anlayamadık, kertenkeleye benziyordu. Daha sonra babam ile birlikte kuyruğundan tutup çıkardık" diye konuştu.

Musluktan koruma altında olan semender çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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