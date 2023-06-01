Muş Malazgirt Müftüsü Emrah Demirtaş'a veda yemeği

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Müftüsü Emrah Demirtaş'ın Van'ın Tuşba Müftülüğüne atanması nedeniyle onuruna veda yemeği verildi.

Malazgirt Müftülüğü çalışanları tarafından bir otelde verilen veda yemeğine Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Malazgirt Müftüsü Emrah Demirtaş, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Malazgirt Müftülüğü çalışanları ve ilçede görev yapan imamlar katıldı. Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, ayrılıkların hüzünlü olduğunu belirterek, "Hocamız Malazgirt'e geldiğinden beri hep beraber olduk. Her konuda kendisiyle istişare ettik. Her konuda elimizden geldiğince destek verdik ve birlikte güzel hizmetler yaptık. Müftümüz, Malazgirt'te hep ilklerin adamı oldu. Malazgirt'imizde güzel hizmetlere vesile olduğu için kendisine bütün Muşlular ve Malazgirtliler adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Duygulu anlar yaşayan Müftü Emrah Demirtaş ise zamanın çok çabuk geçtiğini belirterek, "Burada gururla anlatabileceğim tam dört yılım geçti. Burası benim ilk göz ağrım. Bu şirin ve tarihi ilçede çok güzel günlerimiz oldu. Ben nereye gidersem gideyim aklımda hep Malazgirt ve Malazgirt halkının sevgisi olacaktır. Çok değerli Malazgirt halkı, hepinize hakkımı helal ediyorum, sizler de hakkınızı helal edin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Müftü Emrah Demirtaş'ın Van'ın Tuşba Müftülüğüne atanması nedeniyle protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi. - MUŞ