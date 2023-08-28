Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gevne Yaylası'ndaki Şenliklere Katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya ve Konya arasında Geyik Dağları'nın güney ucunda yer alan Gevne Yaylası'nda hafta sonu düzenlenen şenliklere katıldı.

Başkan Uysal, Yörük çadırında şenlik için bir araya gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Yaylacıların büyük ilgi gösterdiği Başkan Uysal, "Torosların zirvesinde buluşarak memleket ve vatan sevgisini iliklerinde hisseden ve hissettiren kıymetli hemşirelerim, burada olmak çok güzel. Bu yaylalarda, doğamızı ve doğal zenginliklerimizi koruyarak, gelecek nesillere aktararak ve Allah'ın izniyle al bayrağımızı hep bu dağlarda dalgalandırarak nesiller boyu yaşayalım" dedi.