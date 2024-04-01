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"Murat Kurum tarihi farkla kazanacak" demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap

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Paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Hakan Ural, daha önce bir yayında Murat Kurum'un kesin kazanacağını belirtmişti. Dün sandıkların açılmasıyla Ekrem İmamoğlu'nun kazanınca Ural'ın sözleri yeniden gündeme geldi. Eleştirilerin hedefi olan Ural'dan cevap da gecikmedi.

"MURAT KURUM TARİHİ FARK ATACAK"

Ural, Murat Kurum'la ilgili yaptığı açıklamada "Çok büyük farkla kazanacak Murat Kurum. Çok büyük ama. Bundan eminim. Ben sokaktan geldim sokaktan. Her türlü esnafımla, polisimle, askerimle, doktorumla, hemşiremle herkesle konuşuyorum. Bir egosal kibirim olmadığı için herkes konuşurum, gözlemlerim. Bizim insanımız zeki, farkındalığı var. Tarihi farkla alacak tarihi" dedi. Sandıkların açılmasıyla kesin olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu yüzde 51,09 oranla Murat Kurum'u geçti.

'Murat Kurum tarihi farkla kazanacak' demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap

"BENİ AŞAĞILAYAN ZİHNİYETE ACIYARAK GÜLÜYORUM"

Sonuçların ardından videosu sosyal medyada viral olan eleştirilerin hedefi olan Hakan Ural, sessizliğini bozdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yorumlara cevap veren Ural, "Gerekçelerimi ortaya koyarak sayın Kurum'u destekledim. Birçok değişkenden dolayı İstanbul'u sayın İmamoğlu kazandı. Tebrikler, hayırlı olsun. Öngörümün gerçekleşmemesi bir suç, bir ayıpmış gibi bana hakaret, aşağılama ile kendini tatmin eden zihniyete acıyarak gülüyorum. Sizi çağdaş aydınlar sizi" ifadelerini kullandı.

'Murat Kurum tarihi farkla kazanacak' demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap

"AYRIŞMADAN, ÖFKELENMEDEN ÖMÜRDEN ZEVK ALMAYA ÇALIŞALIM"

Hakan Ural, seçim sonuçlarının ardından şunları söyledi: "Seçim sonuçları ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Genel seçimler tekrarı ardından yerel seçim derken hakikaten çok yıpranma oldu. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Ayrışmadan, kin, nefret, öfkelenmeden saygı ile sarılıp geçici ömürden zevk almaya çalışalım."

'Murat Kurum tarihi farkla kazanacak' demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (10)

Hayri :

ya sen kimsin senin fikirlerinin ne önemi var neyin iddiasını ortaya koyuyosun sen doğal olarak akp ye çalışacaksın tabi gelirin geçimin o sistemden besleniyo fazla stres yapma 3-5 kişi sana cevap vermiş olabilir kum tanesi kadar bir etkin yok olamazda zaten

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mehmet münir demir:

Keke sende yazmışsın sende etki etmiş

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Abdulhak Myradow:

Kimse seni aşağılamıyor.Baba Vanga gibi biliyorsan konuş.Bilmiyorsan sus ve bekle.Her şey çok güzel olacak diyerek beklemeliydin.

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Armagan Cakir:

Boş adam

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Mehmet Yilmaz:

Bu adamın yaptığı yorumlari kim ciddiye alıyor acaba

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Doğrucu:

ASKER KAÇAĞI VATAB PERVER OLDU BİRDEN.. babası bile sevmiyor bu kansızı

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Babacan yalçın:

Ben şahsen aşağılamadım öngörün halkın öngörüsünün öne geçecek kadar iddalı ve kesin konuştuğun. İçin şaşırdım.

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Ağa Aytaş:

Yaaa bu kadar çukurlaşırsan doldurması zor olur bay karlos.

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Hidayet Su:

kimm ben öyle birsey demedim.hadi ispatlasinlar.dediysem adam degilim ??????

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İlhan Fırat:

Sen kimsin ? Asıl sen kimsin ?

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