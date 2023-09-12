Muğla'da Patlayan İsale Hatları Sorunu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürekli patlayan isale hatları ile ilgili Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, patlamanın hem boru tipi hem yataklama hem de basınç yönetimi nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

2011 yılında Bodrum Belediyeler Birliği'ne devredilen isale hatları, Muğla'nın 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi olmasının ardından o tarihten beri Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletiliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, işletmesinin yaptığı hatların boru seçimi nedeniyle hatalı olduğunu dile getirerek hatların kesin kabulünü yapmadıklarını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan patlamanın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde hatlarda kullanılan boru tipi seçiminin hatalı olduğu ve imalatların fenni usul-esaslara uygun şekilde yapılmadığı belirlenerek hattın devralınacak durumda olmadığı gerekçesiyle dava açılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

İsale hatlarında patlamalarının sorumlusu kim olduğuna dair tartışmalar devam ederken son olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, bir açıklama yaptı. Muğla'nın kentsel altyapı sorunlarının içinden çıkılamaz bir hale gittiğini dile getiren Özçelik, "Adeta susuz kentin suyla imtihanı diyebiliriz. Bir taraftan kuraklık etkileri söz konusu. Kent susuzluk çekiyor, her gün su patlıyor. Bu hatlar 2011 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne devrediliyor, 2014 yılında da Belediyeler Birliği'nden Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne devrediliyor. Tabi bu sırada bir tutanak tutuluyor ama geçen süre zarfından herhangi bir gelişme olmuyor" dedi.

Patlamaların çok büyük kısmının cam elyaf takviyeli borularda meydana geldiğini söyleyen Ceyhun Özçelik, "Bu boruları yapımı itibariyle bildiğiniz cam gibi değerlendirebilirsiniz. Bunun bir noktasına taşla baskı oluşturduğunuz anda o noktada basınç yığılması meydana geliyor ve bu boru hattının tamamen patlamasına sebebiyet veriyor. Borudaki iç basınç da büyüdükçe büyüyor. Bu boruların yataklamasının çok iyi yapılması lazım ama enteresan olan şu ki bakım ve onarım yapılan noktalarda defalarca patlamalar meydana geliyor. Bu da bize basınç yönetiminde de bir sorun olduğunu gösteriyor. Arada çok büyük bir fark var. Su tüketiminin fazla olduğu dönemlerde sisteme büyük bir basınç yükleniyor. Bu basınçla beraber buralarda patlak meydana geliyor. Bizim belli bir plan dahilinde bir an önce bu altyapıyı iyileştirmemiz lazım. 10 yıllık süre geçmiş. Ekonomik değeri, neredeyse yatırım maliyetine yaklaşmış durumda. Buranın kentsel altyapısı, basınç türü ve üzerindeki trafik yükü ve yataklaması itibariyle bu boru tipi sürekli patlıyor" dedi.

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, sorumluluğun hangi kurumda olduğuna dair sorulan soruya şu yanıtı verdi;

"Bu hattın işletmesi 2014 yılından sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Diğer taraftan da hukuki bir sorumluluk olması durumunda adli olarak süreç devam ediyor. Bodrum'u hasta olarak değerlendirirsek bu altyapının iyileştirilmesi lazım. Hukuki, idari sonuçlar daha sonra idarenin karar vereceği ya da adli boyutların karar vereceği bir durum. Ama şöyle bir şey var ki, yapıldığı günden itibaren geçen süre zarfını dikkate aldığımızda, günümüzdeki enflasyon ve yasal faizi dikkate aldığımızda hukuki sonuçtan elde edilecek bir değerin bizim burada çektiğimiz eziyete değmeyecek gibi bir durum söz konusu. Çünkü ikisi de kamu kurumu. Öncelikle yatan hastanın sağlığına kavuşturulması lazım." - MUĞLA