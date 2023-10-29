Muğla'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Menteşe, Fethiye, Bodrum ve Ortaca ilçelerinde gerçekleştirilen fener alaylarına binlerce kişi katıldı. Yürüyüşlerin ardından konserler düzenlendi ve havai fişek gösterileri yapıldı.

Muğla'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları fener alayı ile başladı

Muğla'nın ilçelerinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayında katılımcılar ellerindeki fenerler ve Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sonrası konser düzenlendi ve havai fişek gösterileri yapıldı.

Programa Vali İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Fethiye

Fethiye ilçesinde "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

Özgecan Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, meşalelerle Beşkaza Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da katıldı.

Yürüyüş, Athena müzik grubunun konseri ile devam etti.

Bodrum

Bodrum'da marina girişinde başlayan etkinliğe katılan binlerce kişi ellerinde fenerler ve Türk bayrakları ile Bodrum Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

Fener alayının ardından konser düzenlendi.

Ortaca

Ortaca ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla marşlar eşliğinde yaklaşık 3 kilometre yürüdü.

Evlerindeki vatandaşlar da balkon ve pencerelerden yürüyüşe katılanlara bayrak sallayarak destek verdi.

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş'ın da katıldığı kortej yürüyüşü Atatürk Bulvarı'nda son buldu.