Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, Marmara Depremi'nin 24. yılında halkı bilgilendirdi

Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Birliği (MAK), 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde halka arama ve kurtarma malzemelerini tanıttı ve deprem konusunda bilgilendirme yaptı. MAK ekibi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaşadıklarını da vatandaşlara aktardı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, MAK ekibinin başarılı çalışmalarıyla örnek teşkil ettiğini belirtti ve depreme hazırlık için Bursa Teknik Üniversitesi ile protokol yapma hazırlığı içinde olduklarını söyledi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24. yılında Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Birliği (MAK), kullandığı arama ve kurtarma malzemelerini halka tanıtırken, deprem konusunda da bilgilendirme yaptı.

Mudanya Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden MAK, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde Mütareke Meydanı'nda Mudanyalılar ile buluştu. Deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılacaklar, enkaz alanı güvenliğinin sağlanması, arama-kurtarma faaliyetleri ve haberleşme gibi konularda vatandaşları bilgilendiren MAK ekibi; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde aldıkları görev süresince yaşadıklarını ve izlenimlerini de vatandaşlara aktardı.

Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin yaptığı başarılı çalışmalar ile örnek teşkil ettiğini söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Doğal afetlere ve her türlü olumsuz duruma karşı MAK ekibimiz donanımlı araç ve gereçleriyle her zaman göreve hazır durumdadır. Ekibimizde görev alan personellerimizin yıl boyunca tatbikat ve sertifika eğitimleri de devam etmektedir. Özellikle son yaşanan depremlerde Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya bölgelerinde büyük bir özveri ve gayretle gece gündüz görev yapan tüm ekip üyelerimize teşekkür ediyorum."

Mudanya'yı depreme hazırlamak ve akademik araştırmalar için Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte protokol yapma hazırlığında olduklarına da dikkati çeken Türkyılmaz, "İlçemizdeki yapı stokunu deprem güvenliği yönünden değerlendiriyoruz. Afet Strateji Planı için çalışmalarımız devam ediyor. Kentsel Tasarım Müdürlüğü'müz bünyesinde zemin ve üstyapıda en doğru, bilimsel, ahlaklı, ranta izin vermeden, bilimin öncülüğünde sağlıklı kentleşmeyi sağlayacağız" dedi.

Başkan Türkyılmaz, 6 Şubat depremlerinde de görev alan personele belge vererek teşekkür etti.