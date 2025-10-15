Mimar Sinan Rektörü Handan İnci Elçi hayatını kaybetti

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi. Üniversite yönetimi, yayımladığı mesajda derin üzüntüsünü paylaştı.

ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

ÜNİVERSİTENİN İLK KADIN REKTÖRÜYDÜ

8 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Handan İnci Elçi, kurumun tarihindeki ilk kadın rektör olmuştu.

Elçi'nin vefatı, akademi camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.

YÖK BAŞKANI MESAJ YAYINLADI

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yükseköğretim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

HANDAN İNCİ ELÇİ KİMDİR?

1986 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Prof. Dr. Handan İnci Elçi, akademik kariyerini aynı üniversitede sürdürdü. Prof. Dr. Zeynep Kerman danışmanlığında 1988'de "Edebî Mecmualarda Edebiyat Akımları Üzerine Araştırma" başlıklı teziyle yüksek lisans, 1993'te "Tanzimat Devri Türk Romanında Baba" çalışmasıyla doktora derecesi aldı.

1993 yılından itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Elçi, Türk romanı ve Türk romancıları üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ahmed Midhat Efendi, Beşir Fuad, Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay ve Tomris Uyar gibi önemli edebiyatçılar üzerine araştırmalar gerçekleştirdi.

REKTÖRLÜK DÖNEMİ

15 Mayıs 2018'de MSGSÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Handan İnci Elçi, 18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne rektör olarak atandı ve üniversitenin ilk kadın rektörü unvanını elde etti.

Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin eserleri arasında Şiir ve Hakikat (Beşir Fuad) – Yazılar ve Tartışmalar (1999), Menfa / Sürgün Hatıraları (Ahmed Midhat) (2002), Bir Gül Bu Karanlıklarda / Tanpınar Üzerine Yazılar (Abdullah Uçman ile, 2002), Roman ve Mekân / Türk Romanında Ev (2003), Oğuz Atay'a Armağan – Türk Edebiyatının "Oyun/Bozan"ı (2007), Ahmet Hamdi Tanpınar (A. Uçman ile, 2010), Kitapla Direniş – Tomris Uyar (Yazılar/Söyleşiler) (2011), Dünyam (A. H. Tanpınar / resimli biyografi) (2012), Orpheus'un Şarkısı / Tanpınar'ın Romanlarında Aşk ve Kadın (2014) ve Ayfer Tunç'la Karanlıkta Kelimeler (2015) bulunuyor.