Haberler

Eylülde mevsimin ilk karı yağdı, ortalık beyaza büründü

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Eylülde mevsimin ilk karı yağdı, ortalık beyaza büründü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eylülde mevsimin ilk karı yağdı, ortalık beyaza büründü
Haber Videosu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Ağrı Dağı'nın zirveleri, eylül ayında yağan karla beyaza büründü. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından gelen kar yağışı, bölgedeki doğaseverler ve fotoğrafçılar için görsel bir şölen oluşturdu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı'nın zirve kısımları eylül ayında yağan karla beyaza büründü.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından gelen kar yağışı, bölgedeki doğaseverler ve fotoğrafçılar için görsel bir şölen oluşturdu. Dağın eteklerinden zirvesine kadar uzanan kar örtüsü, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Mevsimin ilk karı yağdı!

Yerel kaynaklar, yüksek kesimlerde sıcaklığın hissedilir derecede düştüğünü, ilerleyen günlerde bölgede soğuk havanın etkisini artırabileceğini belirtti.

Eylülde mevsimin ilk karı yağdı, ortalık beyaza büründü

IĞDIR'DA KAR SOĞUĞU HİSSEDİLMEYE BAŞLANDI

Iğdırlı Abbas Aşırım, Ağrı Dağı'na bu yıl erken kar yağdığını söyledi. Geçen senelerde ekim ayı sonlarına doğru kar yağdığını ifade eden Aşırım, Iğdır'da kar soğuğunun hissedilmeye başlayacağına değindi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Mısır, İsrail'i açık açık uyardı: Bize saldırırsanız yıkıcı sonuçları olur

Arap ülkesinden İsrail'e rest: Bizi vurursanız yıkıcı sonuçları olur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinde binlerce sentetik hap bulunan 75 yaşındaki şüpheli: Raporum var, ben içiyorum bunları

Evinde binlerce hap bulundu! 75 yaşındaki adamın savunması bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.