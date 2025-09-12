Eylülde mevsimin ilk karı yağdı, ortalık beyaza büründü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı'nın zirve kısımları eylül ayında yağan karla beyaza büründü.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından gelen kar yağışı, bölgedeki doğaseverler ve fotoğrafçılar için görsel bir şölen oluşturdu. Dağın eteklerinden zirvesine kadar uzanan kar örtüsü, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Yerel kaynaklar, yüksek kesimlerde sıcaklığın hissedilir derecede düştüğünü, ilerleyen günlerde bölgede soğuk havanın etkisini artırabileceğini belirtti.

IĞDIR'DA KAR SOĞUĞU HİSSEDİLMEYE BAŞLANDI

Iğdırlı Abbas Aşırım, Ağrı Dağı'na bu yıl erken kar yağdığını söyledi. Geçen senelerde ekim ayı sonlarına doğru kar yağdığını ifade eden Aşırım, Iğdır'da kar soğuğunun hissedilmeye başlayacağına değindi.