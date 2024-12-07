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Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 3 ilde "sarı" alarm

Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 3 ilde
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu paylaştı. Bugün yurdun batısında 5 bölgede sağanak yağış beklenirken, 3 il için "sarı" alarm verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batı ve güneydoğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile doğusunun yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Ege kıyıları ve Antalya çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

3 İLE SARI KODLU UYARI

Aydın, Muğla ve Antalya içinde sarı kodlu uyarı yapıldı. 3 ilde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 3 ilde 'sarı' alarm

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çanakkale'nin batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, öğle saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, bölgenin batı ve kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 3 ilde 'sarı' alarm

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile doğusunun yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Yaşam
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