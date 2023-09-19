MESKİ, Silifke'deki İçme Suyu Sorununu Çözdü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Silifke ilçesine bağlı Sayağzı ve Sarıcalar mahallelerinin yıllardır sürdüğü içme suyu sorununa son verdi. MESKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma ile vatandaşlar kesintisiz ve kaliteli içme suyuna kavuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Silifke ilçesine bağlı Sayağzı ve Sarıcalar mahallelerinin yıllardır sürdüğü belirtilen içme suyu sorununa son verdi. MESKİ ekiplerince gerçekleştirilen çalışma ile vatandaşlar, kesintisiz ve kaliteli içme suyuna kavuştu.

MESKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Silifke İşletme Şube Müdürlüğü teknik ekipleri, Sayağzı'ndan Sarıcalar'a doğru giden içme suyu hattında yaptıkları incelemede, mevcut hattın boru çaplarında değişkenlik olduğunu ve bölgede yaşayan insanların su ihtiyacını karşılamakta yetersiz kaldığını tespit etti. Bunun üzerine gerekli çalışmaları başlatan MESKİ, Sayağzı Mahallesi 492. Sokak ile Sarıcalar Mahallesi Küçük Kanal Sokak'ta 2 bin metre uzunluğundaki içme suyu hattını yeniledi. Bu sayede, yaklaşık 250 abonesi bulunan her iki mahallede yaşayan vatandaşların içme suyu sorunu çözüme kavuştu. MESKİ, Sayağzı ve Sarıcalar'da gerçekleştirdiği altyapı çalışmasının ardından tahrip olan yolları da kısa sürede onararak, toplamda 275 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

"Altyapı çalışması sonrası asfalt işlemleri batı ilçelerde devam ediyor"

MESKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nda Yapı Denetim Görevlisi olarak çalışan Soner Kutlu, "Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Asfalt Şube Müdürlüğü'nün, merkez ilçelerde başarıyla yürüttüğü asfalt çalışmalarına batı ilçelerde de başlanıldı. İlk olarak Silifke ilçesinin Sayağzı ve Sarıcalar mahallelerinde yapılan altyapı çalışmaları sonunda asfalt serim işlerine başlanmış olup, diğer ilçelerde de çalışmalar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır mahallenin belirli bir kısmına gece saatlerinde su geldiğini, gündüz saatlerinde ise su gelmediğini belirten Sayağzı Mahallesi Muhtarı Mehmet Gezeravcı, "Bu sorunu çözmek için Silifke MESKİ Şubesi, 10-15 günlük süre içerisinde hem yeni boru hattımızı döşedi, hem de üzerine asfaltlama çalışmalarını yaptılar. Çalışmalar için Mersin Büyükşehir Belediye başkanıma ve ekibine, şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim" dedi.

"Vatandaşlar en sonunda rahat etti"

Mahallelerinde yıllardır süren su sorununun çözülmüş olmasından dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Sarıcalar Mahalle Muhtarı Mustafa Serin de "Yıllardır mahallemizde bazı bölgelere su belli saatlerde çıkıp, belli saatlerde çıkmıyordu. Sağ olsun Vahap başkanım ve ekibi kısa zamanda bu sorunu çözmek için altyapısını, boru değişikliklerini, üstyapısını ve asfaltını yaptılar. Vatandaşlar en sonunda rahat etti. Vahap başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mahalle sakinleri yapılan hizmetten çok memnun

Mahallenin yüksek kesiminde yaşadıkları için, yıllardır içme suyu konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Sarıcalar Mahallesi sakinlerinden Kevser Cambaz, "Uzun zamandır su sıkıntısı çekiyorduk. Sonunda sıkıntımız halloldu. Çok zorluklar çektik burada. Ama bu sorunumuz başkanımız sayesinde halloldu. Teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yıllarca kendilerinin ve besledikleri hayvanların su sıkıntısı çektiğini, MESKİ'den tankerle su getirttiklerini vurgulayan mahalle sakinlerinden Mehmet Cambaz ise "İçme suyu konusunda yaşadığımız sıkıntıyı Başkanımız Vahap Seçer ve ekibi sayesinde çözdük. Şu an herhangi bir problemimiz yok. Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN