Mersin Yenişehir Belediyesi Kırsal Mahallelere Açık Hava Sineması Kuruyor

Mersin Yenişehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları eğlenceli aktivitelerle bir araya getirmek amacıyla açık hava sineması kuruyor. Yenişehir'deki 11 kırsal mahallenin tamamında açık havada sinema gösterimleri yapılacak.

Daha önce mahallelere çocuk tiyatrosunu taşıyan ve gezici sinema günleri düzenleyen Mersin Yenişehir Belediyesi, kırsal mahallelere bu yıl da beyaz perde kuruyor. Hababam Sınıfı, Züğürt Ağa ve Neşeli Çiftlik filmleri ile Yenişehirliler, hep birlikte açık havada keyifli bir yaz akşamı geçirme fırsatı yakalayacak. Yenişehir Belediyesi filmleri izlemeye gelen vatandaşlara gazoz ve patlamış mısır da ikram edecek.

BAŞKAN ÖZYİĞİT, VATANDAŞLARI AÇIK HAVADA SİNEMA İZLEMEYE DAVET ETTİ

Vatandaşları film gösterimlerine davet eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Göreve gelirken yönetim anlayışımızı oluşturduğumuz 6 temel ilkemizden biri 'Hemşehrilik' ilkesiydi. Hemşehrilik ilkemiz kapsamında mahallelerde düzenlediğimiz etkinliklerle vatandaşlarımızı bir araya getirmek ve birlikte yaşama duygusunu en üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Bugüne kadar onlarca sanat, spor ve dayanışma etkinliği düzenledik,hemşehrilerimizi bir araya getirdik. Mahallelere taşıdığımız sinema filmi gösterimleri de hem böyle bir amaca hizmet ediyor hem de halkımızın keyifli vakit geçirmesine olanak sağlıyor. Vatandaşlarımız özellikle kırsal mahallelerimizde bazen günlük koşturmacanın içinde kendilerine vakit ayıramıyor. Bunun farkındayız, hemşehrilerimiz için güzel bir etkinlik hazırladık" dedi.

İLK FİLM 1 EYLÜL'DE GÖSTERİLECEK

Türk sinemasının sevilen komedi filmi Hababam Sınıfı, 1 Eylül'de Çavak Mahallesi'nde, 4 Eylül'de Emirler Mahallesi'nde, 10 Eylül'de ise Uzunkaş Mahallesi'inde gösterilecek. Çocuklara yönelik animasyon filmi Neşeli Çiftlik ise 3 Eylül'de Değirmençay Mahallesi'nde, 5 Eylül'de Gökçebelen Mahallesi'nde, 7 Eylül'de Karahacılı Mahallesi'nde ve 9 Eylül'de Turunçlu Mahallesi'nde çocuklarla buluşacak. Yeşilçam klasikleri arasında yer alan Züğürt Ağa filmi 6 Eylül'de İnsu Mahallesi'nde, 8 Eylül'de Kocahamzalı Mahallesi'nde, 11 Eylül'de ise Çukurkeşlik Mahallesi'nde gösterilecek. Açık hava sinemaları kapsamında gösterilecek tüm filmler saat 20.00'de başlayacak.