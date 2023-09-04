Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin genelinde düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Mut'ta noktalandı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Zafer Haftası Etkinlikleri kapsamında merkeze gelemeyen vatandaşlar için ilçelerde de eş zamanlı konserler düzenledi. Toroslar'dan Tarsus'a Mut'tan Anamur'a varıncaya kadar 13 ilçede düzenlenen konserlerde vatandaşlar 30 Ağustos coşkusunu doyasıya yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Mersin genelinde düzenlediği Zafer Haftası etkinliklerinin sonuna gelindi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından zafer coşkusunu Mersin'in bir ucundan diğer ucuna taşımak için düzenlenen etkinliklerin son durağı, Mut ilçesi oldu. Bu kapsamda Çukurbağ Köyü'nde Cumhuriyet Kadınlar Korosu, Sertavul Yaylası Pazar Yeri önünde ise Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Topluluğu'nun verdiği muhteşem konserlerle, Mut halkı bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan 30 Ağustos programı kapsamında Çukurbağ sakinleri katılımcılara kazanlarda pişirdiği yemeklerden ikram etti. Günün devamında ise Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından çocuk atölyesi etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikte çocuklara Büyükşehir tarafından balon, mısır, pamuklu şeker ve bayrak dağıtıldı. Gün boyu devam eden etkinliğin akşamki bölümünde ise Fener Alayı gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunun tüm katılımcılar tarafından hissettirildiği etkinlikte, Cumhuriyet Kadınları Korosu'nun sahne performansıyla güzel zaman geçiren Çukurbağ halkı, yöresel kültürlerinde yer alan orta oyun 'Deve Bortlatması'nı sergileyerek katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Topluluğu'nun Sertavul Yaylası Pazar Yeri önünde verdiği konserde ise vatandaşlar en sevilen türkülere eşlik ederek yöresel müziklerin ritmiyle keyifli zaman geçirdi. 7'den 70'e herkesin eğlendiği ve güzel zaman geçirdiği etkinliklerde Mut halkı, 30 Ağustos gururunu sonuna kadar yaşadı.

KOŞAR: "ZAFER BAYRAMI'NIN 101'NCİ YIL DÖNÜMÜNÜ BÜYÜK BİR BAYRAM COŞKUSUYLA KUTLADIK"

Zafer Bayramı'nı her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestra Şefi Erdal Koşar, "30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkumandanlığında kazandığımız Büyük Taarruz Zaferi'ni her sene olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlamak için kentimizin güzel yaylalarından biri olan Sertavul'daydık. Konserimiz büyük bir bayram heyecanıyla geçti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in önderliğinde hazırlanan bu konserlerimizi kaldığımız yerden ilçe ilçe sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.