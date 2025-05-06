Medya ödülleri sahiplerini buldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Basın Federasyonuna teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '10. Anadolu Medya Ödülleri' programında katılım sağlayarak önemli mesajlar verdi.

"Bizim itirazımız basın özgürlüğünün suistimal edilmesinedir" diyen Erdoğan,Darbe bültenini aratmayan gazete çıkarılan, vesayetçilere manşetlerden selam çakılan, antidemokratik güç odaklarına sözcülük yapılan günler eskide kaldığını belirtti.

10. ANADOLU MEDYA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından "10. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu.

Törende dağıtılan ödüller şöyle:

Jüri Özel Ödülü

TRT World adına Nizar Sadawi

Yılın Televizyonu

CNN Türk adına Murat Yancı

Yılın Dizisi

TRT 1 Mehmet Fetihler Sultanı

Yılın Ekonomi Yorumcusu

Ekonomist Muhammet Bayram

Yılın Genel Yayın Yönetmeni

Yenişafak Gazetesi Hüseyin Likoğlu

Yılın Spor Hizmet Ödülü

BeinSports Kanal Spor Direktörü Raşid Said Al Mari

Yılın Tarihi Yerel Gazetesi

Bartın Gazetesi Esen Aliş

Yılın Televizyon Programı

TRT 1 - Enine Boyuna, Nebi Miş, Murat Yeşiltaş, Muhittin

Ataman, Gurbet Ece Zorba

Yılın Kadın Haber Spikeri

NTV Zehra Küçükdalak

Yılın Moderatörü

TV100 Başak Şengül

Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı

HT Spor Ahmet Selim Kul

Yılın Kültür Sanat Kanalı

Vav TV Mecit Oyar

Yılın Ankara Temsilcisi

NTV Ahmet Ergen

Yılın Spor Programı

Haber Global Kontra Programı Nihat Kahveci

Yılın Muhabiri

CNN Türk Fulya Öztürk

Yılın Yerel Televizyonu

TV Kayseri Ömer Hamurcu

Yılın Gazete Ankara Temsilcisi

Türkgün Gazetesi Kadir Yıldız

Yılın Köşe Yazarı

Türkiye Gazetesi Yücel Koç

Yılın Erkek Haber Spikeri

TV 24 Kaan Yakuphan

Yılın İnternet Haber Sitesi

akit.com.tr Murat Alan

Yılın Yerel İnternet Sitesi

bilecikhaber.com.tr Mücahit Erdal

Yılın Yerel Gazetesi

Ankara Ulus Gazetesi Adem Orman

Yılın Radyosu ve Radyo Programcısı

Radyo 7 Talha Bora Öge

Yılın Yerel Radyosu

Adana Jest FM Vedat Gündoğan

TÜRKİYE BASIN FEDERASYONUNA TEŞEKKÜR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından ödül alan basın mensuplarını ve kurumlarını tebrik ederek, Türkiye Basın Federasyonuna teşekkür etti.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"10'uncu Anadolu Medya Ödülleri'ni takdim ettiğimiz kurumlarımızın ve basın mensuplarımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Bu güzel buluşmaya vesile olan Anadolu Yayıncılar Derneğine, yeni adıyla Türkiye Basın Federasyonuna şükranlarımı sunuyorum."