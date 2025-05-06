Medya ödülleri sahiplerini buldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Basın Federasyonuna teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan '10. Anadolu Medya Ödül Töreni'nde ödül alan basın mensuplarını ve kurumlarını tebrik ederek, Türkiye Basın Federasyonuna teşekkür etti. Erdoğan, "Bu güzel buluşmaya vesile olan Anadolu Yayıncılar Derneğine, yeni adıyla Türkiye Basın Federasyonuna şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '10. Anadolu Medya Ödülleri' programında katılım sağlayarak önemli mesajlar verdi.
"Bizim itirazımız basın özgürlüğünün suistimal edilmesinedir" diyen Erdoğan,Darbe bültenini aratmayan gazete çıkarılan, vesayetçilere manşetlerden selam çakılan, antidemokratik güç odaklarına sözcülük yapılan günler eskide kaldığını belirtti.
10. ANADOLU MEDYA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından "10. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu.
Törende dağıtılan ödüller şöyle:
Jüri Özel Ödülü
TRT World adına Nizar Sadawi
Yılın Televizyonu
CNN Türk adına Murat Yancı
Yılın Dizisi
TRT 1 Mehmet Fetihler Sultanı
Yılın Ekonomi Yorumcusu
Ekonomist Muhammet Bayram
Yılın Genel Yayın Yönetmeni
Yenişafak Gazetesi Hüseyin Likoğlu
Yılın Spor Hizmet Ödülü
BeinSports Kanal Spor Direktörü Raşid Said Al Mari
Yılın Tarihi Yerel Gazetesi
Bartın Gazetesi Esen Aliş
Yılın Televizyon Programı
TRT 1 - Enine Boyuna, Nebi Miş, Murat Yeşiltaş, Muhittin
Ataman, Gurbet Ece Zorba
Yılın Kadın Haber Spikeri
NTV Zehra Küçükdalak
Yılın Moderatörü
TV100 Başak Şengül
Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı
HT Spor Ahmet Selim Kul
Yılın Kültür Sanat Kanalı
Vav TV Mecit Oyar
Yılın Ankara Temsilcisi
NTV Ahmet Ergen
Yılın Spor Programı
Haber Global Kontra Programı Nihat Kahveci
Yılın Muhabiri
CNN Türk Fulya Öztürk
Yılın Yerel Televizyonu
TV Kayseri Ömer Hamurcu
Yılın Gazete Ankara Temsilcisi
Türkgün Gazetesi Kadir Yıldız
Yılın Köşe Yazarı
Türkiye Gazetesi Yücel Koç
Yılın Erkek Haber Spikeri
TV 24 Kaan Yakuphan
Yılın İnternet Haber Sitesi
akit.com.tr Murat Alan
Yılın Yerel İnternet Sitesi
bilecikhaber.com.tr Mücahit Erdal
Yılın Yerel Gazetesi
Ankara Ulus Gazetesi Adem Orman
Yılın Radyosu ve Radyo Programcısı
Radyo 7 Talha Bora Öge
Yılın Yerel Radyosu
Adana Jest FM Vedat Gündoğan
TÜRKİYE BASIN FEDERASYONUNA TEŞEKKÜR
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından ödül alan basın mensuplarını ve kurumlarını tebrik ederek, Türkiye Basın Federasyonuna teşekkür etti.
Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"10'uncu Anadolu Medya Ödülleri'ni takdim ettiğimiz kurumlarımızın ve basın mensuplarımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum.
Bu güzel buluşmaya vesile olan Anadolu Yayıncılar Derneğine, yeni adıyla Türkiye Basın Federasyonuna şükranlarımı sunuyorum."