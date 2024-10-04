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Mazhar Alanson'un gözlerden uzak tuttuğu kızı hayatını kaybetti

Mazhar Alanson'un gözlerden uzak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
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Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Eda Alanson hayatını kaybetti. 50 yaşındaki Eda Alanson, bir süredir Ankara'daki özel bir hastanede tedavi görüyordu.

MFÖ grubunun sevilen ismi, sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un hayatını kaybetti. 50 yaşındaki Eda Alanson'un ani bir rahatsızlık geçirmesi sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti

ANNESİ, 3 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Mazhar Alanson'un ilk eşi; aynı zamanda Eda Alanson'un da annesi olan Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson 2021 yılında hayatını kaybetmişti. Mazhar Alanson son olarak 2023 yılında yakın dostlarından, MFÖ'nün sevilen ismi Özkan Uğur'un ölümüyle sarsılmıştı.

Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybettiEda Alanson'un annesi Hale Alanson 2021 yılında hayatını kaybetmişti...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Bozkurtlar Diriliyor:

darısı Vefaya,özcana,Jy'ye

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