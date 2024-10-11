Üye Girişi
Haberler

Marmaris'te masa üstüne çıkıp dans eden yaşlı kadının videosu Avrupa'da viral oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin popüler tatil beldesi Marmaris'te bir restoranda dans eden yaşlı bir kadının videosu, sosyal medyada viral oldu ve TikTok'ta 45 milyon izlenmeye ulaştı. Videoda, neşeyle dans eden beyaz saçlı kadın, etraftaki insanların alkışları eşliğinde eğleniyor. Video, Marmaris'in canlı gece hayatını da gündeme getirdi. Ancak, bazı kullanıcılar bu davranışı uygunsuz buldu ve eleştirdi.

Türkiye'nin popüler tatil beldesi Marmaris'te yaşanan ilginç bir olay, sosyal medyada viral oldu. Bir restoranda masanın üzerinde dans eden yaşlı bir kadının görüntüleri, TikTok'ta 45 milyon izlenmeye ulaştı.

Videoda, beyaz saçlı nine çiçekli bir elbise ve siyah sandaletler giymiş halde, neşeyle dans ediyor. Etraftaki insanlar onu alkışlarken, nine ellerini havaya kaldırıp eğleniyor. Komik bir detay olarak, ayakkabısının altına tuvalet kağıdı yapışmış durumda.

Video, @chucklebrothersmarmaris1 kullanıcısı tarafından "Kızlar Sadece Eğlenmek İstiyor" başlığıyla paylaşıldı. Yorumlarda, bir kullanıcı dans eden kadının kendi ninesi olduğunu iddia etti ve ailesinin onu daha önce hiç böyle görmediğini belirtti.

TikTok kullanıcıları genellikle nineye destek verdi. Birçok kişi onun hayat sevincini ve cesaretini övdü. "Emekli olmuş ama yorulmamış", "Büyüdüğümde olmak istediğim kişi bu" gibi yorumlar yapıldı.

Ancak bazı kullanıcılar bu davranışı uygunsuz buldu. Bir kadın, "79 yaşındayım ama halk içinde bu kadar utanç verici davranmazdım" diyerek eleştirdi.

Olay, Marmaris'in canlı gece hayatını da gündeme getirdi. Bar Sokağı'ndaki eğlence mekanlarıyla ünlü olan şehir, farklı yaş gruplarından turistleri çekmeye devam ediyor.

Marmaris'te masa üstüne çıkıp dans eden yaşlı kadının videosu Avrupa'da viral oldu

Marmaris'te masa üstüne çıkıp dans eden yaşlı kadının videosu Avrupa'da viral oldu
Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam

Sosyal Medya Marmaris Türkiye Turizm Yaşam Tatil

Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak! İşte yeni vergi paketinin detayları

Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak

 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak

Şaka değil! Artık taktığımız saate de vergi ödeyeceğiz

 Listeye giren yeni firmalar var! Akıl alır gibi değil zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı

Bu listeye bakmadan zeytinyağ şeker ve çay almayın
Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

İnfial yaratacak görüntü! Savcıyı makamında böyle tehdit etti
500

Yorumlar (4)

Banu Çelik:

Eleştirenler tam bir köylü kezban

6
7
yanıtYanıtla
Alkurt:

Güzel içimizi ısıttı teyze, çünkü her gün katillerin insanları nasıl öldürdüğünü okuyor içimiz karariyordu..Teyze güzel dans etmis

7
6
yanıtYanıtla
Ahmet null:

Tiktoku olanlar boş insan oldukları için videonun herhangi bir değeri de yoktur

3
3
yanıtYanıtla
Atilla Han:

etrafındakilerin tipinden belli mekanın kalitesi

2
4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estonya Azerbaycan maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Estonya Azerbaycan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 11 Ekim yeni bölüm fragman izleme linki var mı? Gebze'de köpekleri ve kedileri kim öldürdü? Kızılcık Şerbeti 72. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kredi kartı limiti nasıl düşürülür? Zinnur Büyükgöz kimdir? Zinnur Büyükgöz hangi partili? Gebze'de ne oldu (VİDEO)? Gebze'de hayvan katliamı! Gebze'de hayvanlar neden, nasıl öldürüldü? Alanyaspor Hull City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Hull City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle SON BÖLÜM izle 10 Ekim Cuma Yalı Çapkını yeni fragmanı yayınlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.