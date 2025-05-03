3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var

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İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce tahliye edilen ve yıkım çalışmaları devam eden binanın balkonu Tekirdağ'da meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen 3,7 büyüklüğündeki deprem esnasında çöktü. Çökme esnasında 1 kişi yaralanırken bölgeye ekipler sevk edildi.

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binanın balkonu Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Balkonun yıkıldığı anlarda vatandaşların kaçıştığı görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı.

2 BALKON BİRDEN ÇÖKTÜ

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında daha önce boşaltılan 7 katlı binanın yıkım çalışmaları yapılıyordu. O esnada Tekirdağ'da 3.7' büyüklüğünde İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. O esnada binanın 2 balkonunda çökme oldu.

3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var

BETON PARÇALARI VATANDAŞLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Çökme esnasında balkondan kopan parçalar yoldan geçen vatandaşların üzerine düştü. Vatandaşlardan biri olay esnasında kaçarken üzerinde balkonlardan kopan parçalar düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Zabıta ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Binadan kopan parçaların düştüğü ve kaçmaya çalışan vatandaşın o anları kameraya yansıdı.

3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var

"YARALININ DURUMUNU BİLMİYORUZ"

Olayı gören sokak sakini Metin Örnek, "Hurdacılar burada oturuyorlar. Deprem anında yukarıdan iki balkon birden çöktü. 1 yaralı var. Hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunu bilmiyoruz" dedi.

Ekiplerin bölgede incelemeleri sürüyor.

3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var

3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıpydrjwpg7f:

3 şiddetinde balkon gidiyorsa gerisini siz düşünün

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Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

3.7 ile bu oluyorsa, Allah muhafaza 7 küsürde göçücez... 23 senedir iktidar olan akp bugüne kadar, kendi zenginlerini yaratmak dışında bir işi olmadığı için bu kadere mahkum edildik...

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Haber YorumlarıVatanım Türkiye:

3.7 şiddetinde bir depremi belki biz hissedemeyiz bile ama eski yapılan apartmanların ne kadar güvensiz olduğunu gösteren bir video

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Haber YorumlarıVeli İdi:

abi cidden hiçbirşey haketmiyoruz. 3.7 lik depremde yıkılacak kadar eski yapılar hâla varsa boşuna yaşıyoruz bu hayatı

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Haber YorumlarıEmre YILDIRIM:

İstanbul korkutuyor. daha sallanmadan çöküyor.

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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Arkadaş güney Arjantin 7.4 ve 6 üstü artçılar ile salladı yıkım yok yaralı yok olay yok bizde

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Haber YorumlarıSimu:

milletin 7.4ünde bişi olmuyo bizim 3.7de balkn çöküyo. biz mi abdestsiz geziyoruz onlar mı inancı düzgn bilemedim.

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