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Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı yayınlandı

Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı yayınlandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege bölgeleri için fırtına uyarısı yaptı. Yapılan açıklamaya göre, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların olası olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın kuzey ve kuzeybatıdan, günün ilk saatleri ile cumartesi günü, gün boyu doğusu batı ve güneybatıdan 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında, cumartesi günü, akşam saatlerinden sonra doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da rüzgarın, bugün, akşam saatlerinden sonra kuzeyinde, gece saatlerinde, genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği kaydedildi. Fırtınanın, yarın, sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın, günün ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın, sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
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