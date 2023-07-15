Manisa'da Bereketli Camisi Kur'an Kursu öğrencileri şehit mezarını ziyaret etti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Bereketli Camisi Kur'an Kursu öğrencileri, 2010 yılında Siirt'te mayın patlaması sonucu şehit düşen Jandarma Komando Er Feyzi Tekeş'in mezarını ziyaret etti.

Tekeş'in Ahmetağa Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabri başına Türk bayraklarıyla gelen öğrenciler, burada Tekeş'in annesi Rukiye Tekeş'in elini öperek, şehit annesine başsağlığı diledi.

Bereketli Camisi İmam Hatibi Ali Aslan, her yıl Kur'an kursunu açtıklarında öğrencileri mutlaka Tekeş'in kabrine getirdiklerini ve Tekeş'in huzurunda tüm şehitler için dua ettiklerini söyledi.