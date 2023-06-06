Malatya'dan getirilen 600 kınalı keklik Akyaka'da doğaya salındı

Malatya Kınalı Keklik Üretme İstasyonu'nda yetiştirilen 600 kınalı keklik, Kars'ın Akyaka ilçesinde doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü, 'Doğaya Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı' kapsamında Kars'ın Akyaka ilçesinde bulunan Akyaka Kanyonuna getirilen keklikler burada doğaya bırakıldı.

MALATYA Kınalı Keklik Üretme İstasyonu'nda yetiştirilen 600 kınalı keklik, Kars'ın Akyaka ilçesinde doğaya salındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü, 'Doğaya Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı' kapsamında Kars'ın Akyaka ilçesinde bulunan Akyaka Kanyonuna getirilen keklikler burada doğaya bırakıldı. Malatya Kınalı Keklik Üretme İstasyonu'ndan henüz 3 aylıkken getirilen keklikler, Akyaka Kaymakamı Selçuk Köksal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürü Resul Gök ve katılımcılar tarafından kafeslerinden uçuruldu.

Akyaka Kaymakamı Selçuk Köksal, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğünün doğamızı korumaya yönelik güzel bir çalışması var. Hem popülasyonu arttırma hem de zararlı kenelerden insanlarımızı korumaya yönelik keklikleri doğaya saldık. İnşallah biz bunları koruyacağız, onlar da bizleri koruyacak" dedi.

Köksal, Akyaka Kanyonu'nun 3 yıl ava kapalı olacağını ve avcıların da dikkat etmesi gerektiğini söyledi.(DHA)