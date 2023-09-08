Lüleburgaz Belediyesi'nin 24. Sünnet Şenliği'nde Coşku Dolu Anlar

Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği 24. Sünnet Şenliği'nde onlarca çocuk, sünnet alayı ve düğünde coşku dolu anlar yaşadı. Sünnet alayı öncesinde çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Murat Gerenli, çocuklara sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi. Tören sırasında çocuklara maskot sürprizi yapıldı ve Başkan Gerenli, çocuklara altın takarak mutluluklarına ortak oldu.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 24. Sünnet Şenliği'nde onlarca çocuk, kendileri için düzenlenen sünnet alayı ve düğünde coşku dolu anlar yaşadı.

Bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen şenlik kapsamında sünnet ettirilen 50 çocuk için Kongre Meydanı'nda sünnet alayı düzenlendi. Aileleriyle sünnet alayına katılan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Sünnet alayı öncesinde çocuklarla bir araya gelen Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, çocuklara sağlıklı ve mutluluk dolu bir ömür diledi.

Kongre Meydanı'ndan hareket eden otobüslerle Lüleburgaz Kapalı Pazaryeri ve Semt Merkezi'ne giden çocuklar ve aileleri, burada davul ve zurna eşliğinde eğlendi. Aynı akşam Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA) Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen düğün töreninde de unutulmaz anlar yaşandı.

ÇOCUKLARA MASKOT SÜRPRİZİ

Törene, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, eşi Aysu Yetim Gerenli ve başkan yardımcıları da katılırken, çocuklar törene katılan çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyen maskotlar eşliğinde gönüllerince eğlendi. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, çocuklara altın takarak mutluluklarına ortak oldu.