Leyla ile Mecnun'un çekildiği ikonik ev satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Ekranların fenomen dizilerinden "Leyla ile Mecnun"un unutulmaz sahnelerine ev sahipliği yapan müstakil ev satışa çıkarıldı. Dizinin hayranları arasında hala büyük bir sembol değeri taşıyan ev için istenen fiyat ise dudak uçuklattı.

EFSANE DİZİNİN HATIRASI

2011 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Leyla ile Mecnun", absürt mizah tarzı ve unutulmaz karakterleriyle Türk televizyon tarihine damga vurmuştu. Dizi boyunca sık sık görülen ve Mecnun'un ailesiyle yaşadığı o mütevazı ev, yapımın en çok hatırlanan mekanlarından biri haline gelmişti.

FİYATI DİKKAT ÇEKİYOR

Boğaz manzarası ve geniş bir bahçeye de sahip olan müstakil bina için istenen rakam ise bölgedeki ortalama konut fiyatlarının oldukça üzerinde. Gayrimenkul ilanına göre, İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Kireçburnu'nda yer alan ikonik yapı için 125 milyon TL isteniyor.

KISA SÜREDE GÜNDEME OTURDU

Evin satışa çıkarıldığı haberi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Dizinin hayranları, "Bir Mecnun olsak da o evde yaşasak" ve "Madem bu kadar değerliydi İskender Baba niye taksicilik yapıyordu?" gibi diziye atıfta bulunan yorumlarda bulundu.