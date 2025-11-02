Haberler

Leyla ile Mecnun'un çekildiği ikonik ev satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Leyla ile Mecnun'un çekildiği ikonik ev satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından "Leyla ile Mecnun"un çekimlerinde kullanılan, Mecnun'un ailesine ait ikonik ev satışa çıktı. Kireçburnu'nda yer alan Boğaz manzaralı ve geniş bahçeli yapı için istenen ücret ise dudak uçuklattı.

  • Leyla ile Mecnun dizisinin çekildiği müstakil ev İstanbul'un Kireçburnu semtinde 125 milyon TL fiyatla satışa çıkarıldı.
  • Ev, 2011 yılında TRT 1'de yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinin unutulmaz sahnelerine ev sahipliği yapmıştı.
  • Evin satış haberi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Ekranların fenomen dizilerinden "Leyla ile Mecnun"un unutulmaz sahnelerine ev sahipliği yapan müstakil ev satışa çıkarıldı. Dizinin hayranları arasında hala büyük bir sembol değeri taşıyan ev için istenen fiyat ise dudak uçuklattı.

Leyla ile Mecnun dizisinin çekildiği ikonik ev satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

EFSANE DİZİNİN HATIRASI

2011 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Leyla ile Mecnun", absürt mizah tarzı ve unutulmaz karakterleriyle Türk televizyon tarihine damga vurmuştu. Dizi boyunca sık sık görülen ve Mecnun'un ailesiyle yaşadığı o mütevazı ev, yapımın en çok hatırlanan mekanlarından biri haline gelmişti.

Leyla ile Mecnun dizisinin çekildiği ikonik ev satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

FİYATI DİKKAT ÇEKİYOR

Boğaz manzarası ve geniş bir bahçeye de sahip olan müstakil bina için istenen rakam ise bölgedeki ortalama konut fiyatlarının oldukça üzerinde. Gayrimenkul ilanına göre, İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Kireçburnu'nda yer alan ikonik yapı için 125 milyon TL isteniyor.

Leyla ile Mecnun dizisinin çekildiği ikonik ev satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

KISA SÜREDE GÜNDEME OTURDU

Evin satışa çıkarıldığı haberi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Dizinin hayranları, "Bir Mecnun olsak da o evde yaşasak" ve "Madem bu kadar değerliydi İskender Baba niye taksicilik yapıyordu?" gibi diziye atıfta bulunan yorumlarda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Taner Taşkın'dan maç sonunda istifa sinyali: Bu akşam başkanla konuşacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Bu akşam başkanla konuşacağım
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Kullandığı korneri görenler inanamıyor

Milli yıldızımızın kullandığı korneri görenler inanamıyor
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Yüzde 78 ihtimalle...

G.Saray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Yüzde 78 ihtimalle...
Süper Lig'de ilginç an: Takımını tribünde tek başına destekledi

Süper Lig'de ilginç an: Takımını tek başına destekledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.