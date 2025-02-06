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Kurum, Erdoğan'la deprem zamanı yaşadığı anısını anlattı: Ömür boyu unutamayacağım

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Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin anma programına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ikinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasına geçen telefon konuşmasını anlattı. Bakan Kurum, "Depremin ikinci günüydü. Telefonum çaldı. Cumhurbaşkanımız arıyordu. Bana ömür boyu unutamayacağım şu sözü söyledi. 'Murat, hazır ol. Bu yuvaları yeniden biz yapacağız." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da "Bir Oluruz" 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum depremin ikinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen telefon konuşmasını anlattı.

"HAZIR OL, BU YUVALARI YENİDEN BİZ YAPACAĞIZ"

Bakan Kurum, şunları söyledi: "Depremin ikinci günüydü. Telefonum çaldı. Cumhurbaşkanımız arıyordu. Bana ömür boyu unutamayacağım şu sözü söylemiştir: 'Murat, hazır ol. Bu yuvaları yeniden biz yapacağız. Bu şehirleri yeniden biz ayağa kaldıracağız. Bu milleti yeniden biz mutlu edeceğiz, hazır ol' dedi.

"BİZ BU ŞEREFLİ VAZİFEYİ ALDIK"

Biz bu şerefli vazifeyi aldık ve ekibimizle birlikte çok çalıştık. Bugün Adıyaman'ımızın tüm şehirlerimizin yeniden ayağa kalktığını gördükçe tüm gücünü milleti için seferber eden devletimizle gurur duruyoruz."

Kurum, Erdoğan'la deprem zamanı yaşadığı anısını anlattı: Ömür boyu unutamayacağım
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Merak etme. Binlerce kaçak yapıya imar barışı adıyla göz yumup, onbinlerce insanın ölmesine sebep olduğun için Türkiye’de seni hiç unutmayacak.

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

küçük enişte ne iş yapıyorsun sen ?

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Haber YorumlarıVll. Murat:

imar affı?

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