Küçük Talha'nın Polis Olma Hayali Gerçekleşti

ERZURUM'da ilik kanseri tedavisi gören ve 3 ay önce nakil olan Talha Sıraç Bayraktutar'ın (7) polislerle buluşma hayali gerçek oldu. Büyüyünce polis olmak isteyen Talha, Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Yunus ekipleriyle buluştu, motosiklete bindi, balon uçurdu. Emniyet Müdürü Karaburun, Talha Sıraç'ı yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Erzurum'da yaşayan Serpil-Eser Bayraktutar çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Talha Sıraç'a 3 yıl önce ilik kanseri teşhisi konuldu. Kentte tedavisine başlanan ve kemoterapi alan Talha Sıraç için ilik nakline karar verildi. Nakil için bekleyen Sıraç, uygun ilik bulunması üzerine Ankara'ya gitti. İlik nakli olduktan sonra geri döndüğü memleketi Erzurum'da uçurtmalarla karşılanan Sıraç, Vali Mustafa Çiftçi'ye sosyal medya hesabından ulaşarak polis ağabeyi ve ablalarıyla düzenlenecek şenlikte bir araya gelmek istediğini söyledi. Sıraç'ın talebi üzerine Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Cami'nin avlusunda etkinlik düzenlendi.

Annesi Serpil, babası Eser ve ağabeyi Haktan Bayraktutar ile etkinlik alanına gelen Talha Sıraç Bayraktutar'ı Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve polis memurları yalnız bırakmadı. Emniyet Müdürü Onur Karaburun, bir süre sohbet ettiği Sıraç'ı Yunus polislerinin kullandığı motosiklete bindirdi. Emniyet Müdürü Karaburun'un açtığı megafon mikrofonuna Sıraç, "Yaşasın Türk polisi" diye seslendi. Emniyet Müdürü Karaburun, alanda bulunan çocukları da motosiklete bindirerek onlarla sohbet etti.

BALON UÇURULDU

Vali Yardımcısı Özay ve Emniyet Müdürü Karaburun'un verdiği hediyelerden sonra etkinliğe katılanlar birlikte balon uçurdu. Çok eğlenceli bir zaman geçirdiğini söyleyen Talha Sıraç, polis ağabeyi ve ablalarına teşekkür etti. Talha Sıraç, "Tüm arkadaşlarım da inşallah iyileşirler bir an önce" dedi.

Anne Serpil Bayraktutar yanlarında olan herkese teşekkür ederken, baba Eser Bayraktutar ise oğlu için katılımcılardan 'Maşallah' demelerini istedi. Ağabey Haktan da tüm hasta çocuklar için şifa temennisinde bulundu.

Polis olmak istediğini söyleyen Sıraç'ın her zaman yanında olacaklarını kaydeden Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Böyle bir güzel ve mutlu günde bizimle beraber olmak istediği için Sıraç'a teşekkür ediyorum. Polis olma hayali de var inşallah biz hep onun yanında olacağız. Biz vatandaşlarımızın iyi gününde de kötü gününde de her zaman yanında olmak istiyoruz. Gönül istiyor ki hep böyle iyi günlerde beraber olalım. Hep böyle yüzümüz gülerken beraber olalım" diye konuştu.

Sıraç'ın geleceğin polisi olarak polis ağabeyleriyle bir arada olmak istediğini ifade eden Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, "Biz de Emniyet Müdürümüzün desteğiyle bu dileğini gerçekleştirmiş olduk. Ailemiz uzun ve meşakkatli bir süreçten geçmiş. Çok şükür ki bugün Talha Sıraç'ın bu mutlu gününde bir aradayız. Rabbim Talha Sıraç gibi hastalıklarla mücadele eden tüm çocuklarımıza tüm ailelere yardımcı olsun ve şifa versin duasıyla bugünü bitirmek istiyoruz" dedi.

KAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKTİ

Talha Sıraç'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmayan doktoru Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Hemotolojisi ve Onkoloji Bölömü Uzman Dr. Fatma Aslan, kan bağışının önemine dikkat çekti. Aslan, şunları söyledi:

"Talha Sıraç çok güçlü bir çocuk. 2 yıl süren hastalığın ardından bir de tekrar etmesiyle uğraştı. Yılmadı, her zaman direndi. Çok güçlü bir çocuk. İnşallah, diğer çocuklarımızda hastalığı atlatırlar. Burada kan bağışına dikkat çekmek istiyoruz. Bazen çok zorlanıyoruz hastalarımıza kan bulmakta. Herkesi aynı zamanda da bağışa davet ediyoruz."

Talha Sıraç'ı tedavisi sürecinde yalnız bırakmadıklarını belirten Türk Kızılay Palandöken Şube Başkanı Muhammed İkbal Çiçek, herkesi iyilik yapmaya ve kan bağışında bulunmaya davet etti.