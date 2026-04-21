Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına ait yeni görüntüleri ortaya çıktı
Tunceli'de, 6 yıl önce kaybolan 21 yaşındaki Gülistan Doku ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve "Devletin valisiyim, emniyette ifade vermem" diyen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in genç kızı arama çalışmaları sırasında kaydedilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Tunceli'de, Gülistan Doku'nun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi, "Hastane kayıtlarının silinmesi" nedeniyle Çağdaş Özdemir dün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
"EMNİYETTE İFADE VERMEM"
Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi tamamlanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel de adliyeye sevk edildi. Sonel'in, "Devletin valisiyim, emniyette ifade vermem" dediği öğrenildi.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada Sonel’in genç kızı arama çalışmaları sırasında kaydedilen yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sonel'in rahat tavırları dikkat çekti.
OĞLU 3 GÜN ÖNCE TUTUKLANMIŞTI
Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel cumartesi gecesi tutuklanmıştı.
15 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.
11 ZANLI TUTUKLANMIŞTI
Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Dokunun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Dokunun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ve eski başhekim Çağdaş Özdemir tutuklanmış; Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.