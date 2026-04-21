Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi

Güncelleme:
Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir markette açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı bulundu. Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından, işletmeye 52 bin TL ceza kesildi.

KEDİ DIŞKISI SKANDALINA 52 BİN TL CEZA

Toroslar ilçesinde bir markette açıkta satılan pirinçte bulunan kedi dışkısı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sanal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılması üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı. Müdürlük, işletmeye 52 bin TL ceza kesti.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, "Toroslar İlçesi Akbelen Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmede dökme olarak satılan pirinçte 'kedi dışkısı' olduğu yönündeki sosyal medyada yayınlanan görüntüye istinaden, ilgili işletmeye, Toroslar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolörleri tarafından yapılan denetim sonucunda Gıda Hijyeni Yönetmeliği kurallarına uymadığı gerekçesiyle 5996 sayılı Kanun kapsamında 52 bin 801 TL idari para cezası uygulanmış olup, sonrasında uygun satış ortamı oluşturulmuştur. Güvenilir gıdaya ulaşmak adına, Alo 174 Gıda İhbar Hattı ile Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması üzerinden tüm vatandaşlarımız ihbar ve şikayetlerini her zaman Bakanlığımıza iletebilirler. Kamu sağlığı ve güvenilir gıdaya ulaşılması adına bakanlığımız tavizsiz ve aralıksız denetimlerine devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

