Kore gazisi Halil Karataş için askeri tören düzenlendi
Alaşehir'de yaşamını yitiren Kore gazisi Halil Karataş için askeri tören düzenlendi. Karataş'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Halil Karataş, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.
Kore Savaşı'na 4. kafilede giden 6 çocuk babası Hasan Karataş yaşlılığa bağlı rahatsızlığından dolayı dün akşam evinde hayatını kaybetti. Karataş, Karadağ Mahallesi Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Karadağ Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.
Karadağ Mahallesi Camiinde yapılan cenaze törenine Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Garnizon komutanı Ulaştırma Albay Gökhan Okursoy, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Jandarma Komutanı J. Kd. Yzb. Yalçın Gürenci, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şube Başkanı Osman Saraç ve gazi arkadaşları, ailesi, sevenleri katıldı. - MANİSA