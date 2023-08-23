Konya Valiliği Hükümet Konağı'nda Restorasyon Çalışmaları

Konya Valiliği Hükümet Konağı'nda yapılan restorasyon çalışmalarında Vali Vahdettin Özkan; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte incelemede bulunarak yetkililerinden bilgi aldı. Şehrin simgelerinden olan Konya Hükümet Konağı'nın, restorasyon çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yaparak gelecek nesillere aktarmanın önem arz ettiğini vurgulayan Vali Özkan, 'Bütün bileşenlerle beraber istişare ederek hızlı ve doğru bir şekilde restorasyon çalışmalarını yürütmemiz ehemmiyet arz ediyor. Aslıyla uyumlu bir şekilde yürütülen restorasyon çalışmalarına katkı sunan herkese teşekkür ederim' dedi.

Tarihi bina özelliğine sahip olan Konya Valiliği Hükümet Konağı'nda yapılan restorasyon çalışmalarında Vali Vahdettin Özkan; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte incelemede bulunarak yetkililerinden bilgi aldı.

Şehrin simgelerinden olan Konya Hükümet Konağı'nın, restorasyon çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yaparak gelecek nesillere aktarmanın önem arz ettiğini vurgulayan Vali Özkan, "Bütün bileşenlerle beraber istişare ederek hızlı ve doğru bir şekilde restorasyon çalışmalarını yürütmemiz ehemmiyet arz ediyor. Aslıyla uyumlu bir şekilde yürütülen restorasyon çalışmalarına katkı sunan herkese teşekkür ederim" dedi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Binayla ilgili yapısal riskleri azaltacak olan; temel ve taşıyıcı duvarlarındaki nemi bertaraf edecek şekilde su yalıtımı ve drenaj sisteminin uygulanmasının, taşıyıcı taş duvarların daha da sağlamlaştırılmasına yönelik duvar içlerine özel harçla enjeksiyon yapılmasının ve bina çatı örtü sisteminin, su yalıtımının ve çatıda zarar görmüş ahşap taşıyıcılarının yenilenmesinin önemine, teknik ekiplerce vurgu yapıldı. Restorasyon çalışmaları nedeniyle valilik hizmetleri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda (YİKOB) verilecektir" denildi. - KONYA